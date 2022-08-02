Треть россиян верят, что Солнце вращается вокруг Земли, – опрос ВЦИОМ

Каждый пятый житель РФ считает, что люди и динозавры жили в одно время. Как отмечают российские социологи, научная безграмотность распространена среди людей старшего возраста и активных телезрителей.

Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Как отмечают российские социологи, такой ответ дали 35% опрошенных. За последние пятнадцать лет этот показатель вырос на семь процентных пунктов.

12% граждан страны-агрессора уверены, что один оборот вокруг Солнца Земля совершает за месяц. Как уточняется, в 2007 г. 14% респондентов давали такой ответ, а в 2011 г. — 20%.

Каждый пятый житель РФ (21%) считает, что первобытные люди жили в одно время с динозаврами. В 2007 г. подобные научные заблуждения были у 30% респондентов. Высокая доля ошибочных ответов связана с ГМО: 44% россиян считают, что генно-модифицированные продукты могут вызвать рак.

7% опрошенных сказали, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить. Этот показатель в два раза меньше, чем 15 лет назад: в 2007 г. такой ответ давали 14% респондентов.

Неграмотность выше у пенсионеров и телезрителей

Как объясняют социологи, россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст. Так в группе людей старше 60 лет 33% респондентов давали не более двух правильных ответов на вопросы. Также среди безграмотных чаще встречаются активные телезрители (43%); сельские жители (32%) и люди с образованием на уровне среднего и ниже (31-55%).

Высокий уровень научной грамотности чаще встречается среди молодежи (61% среди 18-24-летних давали 5 и более верных ответов). На показатель также влияет активное потребление интернета (49%) и высшее образование (45%).

В опросе, который проводился методом телефонного интервью, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, 30% россиян выступают за прекращение войны в Украине. Исследование показало, что чем старше респонденты, тем больше среди них последователей продолжения нынешней политики Путина по отношению к Украине.

17 июня Фокус опубликовал результаты опроса россиян от "Левады-центра", в котором около 40% опрошенных назвали украинское государство недружественным по отношению к РФ — 4 место среди всех стран.