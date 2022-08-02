Треть россиян верят, что Солнце вращается вокруг Земли, – опрос ВЦИОМ
Каждый пятый житель РФ считает, что люди и динозавры жили в одно время. Как отмечают российские социологи, научная безграмотность распространена среди людей старшего возраста и активных телезрителей.
Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как отмечают российские социологи, такой ответ дали 35% опрошенных. За последние пятнадцать лет этот показатель вырос на семь процентных пунктов.
12% граждан страны-агрессора уверены, что один оборот вокруг Солнца Земля совершает за месяц. Как уточняется, в 2007 г. 14% респондентов давали такой ответ, а в 2011 г. — 20%.
Каждый пятый житель РФ (21%) считает, что первобытные люди жили в одно время с динозаврами. В 2007 г. подобные научные заблуждения были у 30% респондентов. Высокая доля ошибочных ответов связана с ГМО: 44% россиян считают, что генно-модифицированные продукты могут вызвать рак.
7% опрошенных сказали, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить. Этот показатель в два раза меньше, чем 15 лет назад: в 2007 г. такой ответ давали 14% респондентов.
Неграмотность выше у пенсионеров и телезрителей
Как объясняют социологи, россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст. Так в группе людей старше 60 лет 33% респондентов давали не более двух правильных ответов на вопросы. Также среди безграмотных чаще встречаются активные телезрители (43%); сельские жители (32%) и люди с образованием на уровне среднего и ниже (31-55%).
Высокий уровень научной грамотности чаще встречается среди молодежи (61% среди 18-24-летних давали 5 и более верных ответов). На показатель также влияет активное потребление интернета (49%) и высшее образование (45%).
В опросе, который проводился методом телефонного интервью, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Напомним, 30% россиян выступают за прекращение войны в Украине. Исследование показало, что чем старше респонденты, тем больше среди них последователей продолжения нынешней политики Путина по отношению к Украине.
17 июня Фокус опубликовал результаты опроса россиян от "Левады-центра", в котором около 40% опрошенных назвали украинское государство недружественным по отношению к РФ — 4 место среди всех стран.