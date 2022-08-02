Третина росіян вірять, що Сонце обертається навколо Землі, – опитування ВЦВГД

Кожен п'ятий житель РФ вважає, що люди та динозаври жили одночасно. Як зазначають російські соціологи, наукова безграмотність поширена серед людей старшого віку та активних телеглядачів.

Кожен третій росіянин переконаний, що Сонце обертається навколо Землі. Про це свідчать результати нового опитування Всеросійського центру дослідження громадської думки (ВЦВГД).

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Як зазначають російські соціологи, таку відповідь дали 35% опитаних. За останні п'ятнадцять років цей показник зріс на сім процентних пунктів.

12% громадян країни-агресора впевнені, що один оберт навколо Сонця Земля здійснює за місяць. Як уточнюється, у 2007 році 14% респондентів давали таку відповідь, а в 2011 — 20%.

Кожен п'ятий житель РФ (21%) вважає, що первісні люди жили одночасно з динозаврами. У 2007 р. подібні наукові помилки мали 30% респондентів. Висока частка помилкових відповідей пов'язана з ГМО: 44% росіян вважають, що генно-модифіковані продукти можуть спричинити рак.

7% опитаних сказали, що радіоактивне молоко можна зробити безпечним, якщо його прокип'ятити. Цей показник удвічі менший, ніж 15 років тому: у 2007 р. таку відповідь давали 14% респондентів.

Неграмотність вища у пенсіонерів і телеглядачів

Як пояснюють соціологи, росіян із невисоким рівнем наукової грамотності вирізняє старший вік. Так, у групі людей старше 60 років 33% респондентів давали не більше двох правильних відповідей на запитання. Також серед безграмотних найчастіше зустрічаються активні телеглядачі (43%); сільські жителі (32%) та люди з освітою на рівні середнього та нижче (31-55%).

Високий рівень наукової грамотності найчастіше зустрічається серед молоді (61% серед 18-24-річних давали 5 і більше правильних відповідей). На показник також впливає активне споживання інтернету (49%) та вища освіта (45%).

В опитуванні, яке проводилося методом телефонного інтерв'ю, взяли участь 1 600 росіян віком від 18 років. Гранична похибка з ймовірністю 95% не перевищує 2,5%.

Нагадаємо, 30% росіян виступають за припинення війни в Україні. Дослідження показало, що чим старші респонденти, тим більше серед них послідовників продовження нинішньої політики Путіна щодо України.

17 червня Фокус опублікував результати опитування росіян від "Левади-центру", в якому майже 40% опитаних назвали українську державу недружньою щодо РФ — 4 місце серед усіх країн.