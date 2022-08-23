Проти західних країн більшою мірою налаштовані активні телеглядачі — 78% опитаних громадян озвучували негативні відповіді.

59% росіян не бачать користі від західної цивілізації, культури й демократії. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Зокрема, соціологи вирішили з'ясувати, як змінилося ставлення росіян до впливу Заходу на вітчизняну культуру.

Більше половини опитаних респондентів — 59% — не побачили жодної користі від західної цивілізації та демократії. 33% вважають, що вони не підходять Росії, а 26% називають їх руйнівними. Як зазначають у ВЦВГД, ці уявлення в громадській думці помітно зміцнилися з 2000 року, коли загалом 35% учасників дослідження висловлювали негативні погляди: 25% вважали, що західні орієнтири не підходять РФ, а згубними їх вважали 10%.

За словами соціологів, також суттєво знизилася частка респондентів, які вважали, що Росія може взяти багато корисного від західної культури й демократії — з 55% у 2000 році до 30%.

Молоді люди віком від 18 до 34 років, як стверджують у ВЦВГД, залишаються головною категорією людей, які позитивно відповідали на поставлені питання під час дослідження. Так, близько 55% опитаних громадян вважають, що Захід необхідний для Росії та що він може дати багато хорошого.

"Проти Заходу більше налаштовані активні телеглядачі (78% дають негативні відповіді vs. 44% серед активних споживачів інтернету, які в 48% випадків дають позитивні відповіді). Можна припустити, що цей поділ суспільства формує різні запити на цінності та напрямки суспільного розвитку, і західний вектор залишається важливим для активної, молодої, освіченої частини росіян", — ідеться у звіті ВЦВГД, складеному за підсумками соціологічного дослідження.

На сьогодні, як стверджують експерти, кожен другий житель РФ упевнений, що росіяни зі своєї вини забувають свою культуру, але 35% вбачають проблему в посиленні "тиску Заходу".

Соціологічне дослідження ВЦВГД проводили методом телефонного інтерв'ю за стратифікованою випадковою вибіркою, яка була вилучена з повного списку стільникових телефонних номерів, задіяних у РФ. Гранична похибка з імовірністю 95% не перевищує 2,5%.

[ + – ] 59% росіян не бачать користі від демократії та культури Заходу [ + – ] 59% росіян не бачать користі від демократії та культури Заходу

Нагадаємо, на початку серпня компанія Russian Field проводила соціологічне опитування з метою з'ясувати ставлення росіян до повномасштабної війни проти України. Так, 65% опитаних респондентів заявили, що підтримають рішення президента Росії Володимира Путіна щодо укладання мирного договору з Україною.

Також повідомлялося, що в серпні ВЦВГД проводив у РФ інше соцопитування. Так, третина опитаних росіян заявила, що Сонце обертається навколо Землі.