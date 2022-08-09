65% росіян підтримають припинення війни та підписання мирного договору з Україною, — опитування

Майже дві третини опитаних російських чоловіків заявили, що не хочуть брати участь у бойових діях, якщо їм трапиться така можливість.

65% росіян готові підтримати рішення президента РФ Володимира Путіна про припинення війни з Україною та підписання мирного договору. Про це пише видання "Комерсант", посилаючись на результати соціологічного опитування, яке провела компанія Russian Field.

Дослідження проводили методом телефонного опитування з 28 по 31 липня, у якому взяли участь 1609 респондентів у восьми федеральних округах. Соцкомпанія зазначає, що частина респондентів боялася говорити про повномасштабну війну в Україні та відмовлялася відповідати на поставлені запитання.

Так, 65% росіян, які взяли участь у дослідженні, готові підтримати рішення президента Володимира Путіна про припинення війни з Україною та підписання мирного договору. Водночас 60% опитаних росіян позитивно оцінили ідею про здійснення нового наступу ЗС РФ на Київ. Журналісти припускають, що подібна суперечність, виявлена в ході дослідження, пов'язана з небажанням російського суспільства думати про великі політичні проблеми всередині країни.

Думку про те, що повномасштабна війна в Україні тривала, підтримали 59% учасників опитування:

33% — що "спецоперація" безумовно затягнулася;

26% — що "швидше" затягнулася;

28% — дотримуються зворотної думки;

13% — важко або відмовилися відповідати на це питання.

Також 41% опитаних заявили, що відчувають втому, коли чують новини про повномасштабну війну проти України. 30% респондентів, згідно з результатами опитування, вважають, що бойові дії в сусідній країні продовжаться ще більше року, а 18% впевнені, що вторгнення буде завершено протягом року.

Крім того, як повідомляє компанія Russian Field, 62% опитаних чоловіків розповіли, що не хочуть брати участь у війні.

Варто зазначити, що на початку серпня в РФ проводили інше соцопитування. Третина опитаних росіян під час дослідження заявила, що Сонце обертається навколо Землі.

Нагадаємо, наприкінці травня Київський міжнародний інститут соціології проводив дослідження серед українців із метою з'ясувати ставлення громадян до повномасштабної війни. Так, 82% опитаних респондентів заявили, що не підтримають відмову від якихось територій в обмін на припинення бойових дій.

Також повідомлялося, що в Ізраїлі російськомовне видання NEWSru.co.il провело опитування серед своїх читачів, щоб зрозуміти їхню позицію щодо конфлікту між Україною та Росією. 76% опитаних громадян упевнені, що РФ веде повноцінну війну проти українців, а 77% стверджують, що відповідальність за ведення бойових дій лежить на російському президенті Володимирі Путіні.