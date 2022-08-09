65% россиян поддержат прекращение войны и подписание мирного договора с Украиной, — опрос

Почти две трети опрошенных российских мужчин заявили, что не хотят принимать участие в боевых действиях, если им выпадет такая возможность.

65% россиян готовы поддержать решение президента РФ Владимира Путина о прекращении войны с Украиной и подписании мирного договора. Об этом пишет издание "Коммерсант", ссылаясь на результаты социологического опроса, который проводился компанией Russian Field.

Исследование проводилось методом телефонного опроса с 28 по 31 июля, в котором приняли участие 1609 респондентов в восьми федеральных округах. Соцкомпания отмечает, что часть респондентов боялась говорить о полномасштабной войне в Украине и отказывалась отвечать на поставленные вопросы.

Так, 65% россиян, которые приняли участие в исследовании, готовы поддержать решение президента Владимира Путина о прекращении войны с Украиной и подписании мирного договора. Вместе с этим, 60% опрошенных россиян положительно оценили идею об осуществлении нового наступления ВС РФ на Киев. Журналисты предполагают, что подобное противоречие, выявленное в ходе исследование, связано с нежеланием российского общества думать о больших политических проблемах внутри страны.

Мнение о том, что полномасштабная война в Украине затянулась, поддержали 59% участников опроса:

33% — что "спецоперация" определенно затянулась;

26% — что "скорее" затянулась;

28% — придерживаются обратного мнения;

13% — затруднились или отказались отвечать на этот вопрос.

Также 41% опрошенных заявили, что испытывают усталость, когда слышат новости о полномасштабной войне против Украины. 30% респондентов, согласно результатам опроса, считают, что боевые действия в соседней стране продлятся еще более года, а 18% — уверены, что вторжение будет завершено в течение года.

Более того, как информирует компания Russian Field, 62% опрошенных мужчин рассказали, что не хотят принимать участие в войне.

Стоит отметить, что в начале августа в РФ проводили другой соцопрос. Треть опрошенных россиян во время исследования заявила, что Солнце вращается вокруг Земли.

Напомним, в конце мая Киевский международный институт социологии проводил исследование среди украинцев с целью выяснить отношение граждан к полномасштабной войне. Так, 82% опрошенных респондентов заявили, что не поддержат отказ от каких-то территорий в обмен на прекращение боевых действий.

Также сообщалось, что в Израиле русскоязычное издание NEWSru.co.il провело опрос среди своих читателей, чтобы понять их позицию относительно конфликта между Украиной и Россией. 76% опрошенных граждан уверены, что РФ ведет полноценную войну против украинцев, а 77% утверждают, что ответственность за ведение боевых действий лежит на российском президенте Владимире Путине.