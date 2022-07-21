В Израиле провели соцопрос среди русскоязычных жителей о вторжении РФ в Украину
Большинство считают Владимира Путина нерациональным лидером и виновником в войне против Украины. Однако есть и те, кто считает наоборот.
Русскоязычный сайт NEWSru.co.il провел опрос своих читателей об отношении жителей Израиля к российскому вторжению в Украине. Результаты опубликованы на сайте.
Отношение к вторжению РФ в Украину
- 76% читателей считают, что РФ ведет войну против Украины
- 13% считают, что РФ воюет против коллективного Запада
- 4% считают, что это не война, а "спецоперация", чтобы украинцы могли свободно определять будущее
- 2% считают, что это война РФ против режима Зеленского
- меньше 1% читателей считают, что это Украина воюет против России
Поддержка Украины среди русскоязычных жителей Израиля
Среди читателей 75% поддерживают Украину, 12% — за Россию, а 11% занимают нейтральную позицию. При этом авторы отдельно выделили респондентов из РФ — 61% на стороне Украины, 21% — на стороне РФ и 13% нейтральны.
Среди респондентов из Украины поддерживают Украину 87%, Россию – 7%, занимают нейтральную позицию – 5%.
Правительство Израиля должно занимать нейтральную позицию
Респондентам был задан вопрос: "Согласны ли вы с мнением "Израиль должен прежде всего заботиться о своих интересах. Правительство Израиля не должно поддерживать ни одну из сторон этого конфликта?"
Результаты были такими:
- 33% не согласны с этим, но понимают, почему Израиль занимает такую позицию
- 27% полностью согласны
- 26% согласны, но эта позиция не безупречна
- 12% не согласны
Как Израиль должен помогать Украине
В целом читатели считают, что Израиль недостаточно помогают Украине. А на вопрос, как могли бы помогать, ответили так:
- 73% — гуманитарно
- 55% — защитным снаряжением
- 39% — вооружением
Отношение к Зеленскому и Путину
77% считают, что ответственность за вторжение лежит на Путине. Только 8% считает виновниками НАТО, а 6% — американский президент Джо Байден.
- 75% не считают Путина рациональным лидером
- 18% называют президента РФ рациональным
Вместе с тем 65% считают, что Владимир Зеленский морально уже победил в этой войне, только 24% с этим не согласно. Среди россиян о моральной победе Зеленского говорят 54%, а среди украинцев — 70%.
Санкции не эффективны
- 61% считают, что санкции Запада не действенны
- 26% – действенны
Опрос проводился среди читателей сайта. Он проводился 20-21 июля. В нем приняло участие 7583 респондента, из которых 7393 ответили на все вопросы. Опрос отражает настроения среди русскоязычных жителей Израиля.
Вместе с тем 47% опрошенных считают, что Израиль должен присоединится к санкциям против РФ, а 33%, что нет.
Напомним, в Израиле женщина впервые стала командиром пехотного батальона "Каракаль", состоящий из мужчин и женщин.