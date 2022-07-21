В Израиле провели соцопрос среди русскоязычных жителей о вторжении РФ в Украину

Большинство считают Владимира Путина нерациональным лидером и виновником в войне против Украины. Однако есть и те, кто считает наоборот.

Русскоязычный сайт NEWSru.co.il провел опрос своих читателей об отношении жителей Израиля к российскому вторжению в Украине. Результаты опубликованы на сайте.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Отношение к вторжению РФ в Украину

76% читателей считают, что РФ ведет войну против Украины

13% считают, что РФ воюет против коллективного Запада

4% считают, что это не война, а "спецоперация", чтобы украинцы могли свободно определять будущее

2% считают, что это война РФ против режима Зеленского

меньше 1% читателей считают, что это Украина воюет против России

Поддержка Украины среди русскоязычных жителей Израиля

Среди читателей 75% поддерживают Украину, 12% — за Россию, а 11% занимают нейтральную позицию. При этом авторы отдельно выделили респондентов из РФ — 61% на стороне Украины, 21% — на стороне РФ и 13% нейтральны.

Среди респондентов из Украины поддерживают Украину 87%, Россию – 7%, занимают нейтральную позицию – 5%.

Правительство Израиля должно занимать нейтральную позицию

Респондентам был задан вопрос: "Согласны ли вы с мнением "Израиль должен прежде всего заботиться о своих интересах. Правительство Израиля не должно поддерживать ни одну из сторон этого конфликта?"

Результаты были такими:

33% не согласны с этим, но понимают, почему Израиль занимает такую позицию

27% полностью согласны

26% согласны, но эта позиция не безупречна

12% не согласны

Как Израиль должен помогать Украине

В целом читатели считают, что Израиль недостаточно помогают Украине. А на вопрос, как могли бы помогать, ответили так:

73% — гуманитарно

55% — защитным снаряжением

39% — вооружением

Отношение к Зеленскому и Путину

77% считают, что ответственность за вторжение лежит на Путине. Только 8% считает виновниками НАТО, а 6% — американский президент Джо Байден.

75% не считают Путина рациональным лидером

18% называют президента РФ рациональным

Вместе с тем 65% считают, что Владимир Зеленский морально уже победил в этой войне, только 24% с этим не согласно. Среди россиян о моральной победе Зеленского говорят 54%, а среди украинцев — 70%.

Санкции не эффективны

61% считают, что санкции Запада не действенны

26% – действенны

Опрос проводился среди читателей сайта. Он проводился 20-21 июля. В нем приняло участие 7583 респондента, из которых 7393 ответили на все вопросы. Опрос отражает настроения среди русскоязычных жителей Израиля.

Вместе с тем 47% опрошенных считают, что Израиль должен присоединится к санкциям против РФ, а 33%, что нет.

Напомним, в Израиле женщина впервые стала командиром пехотного батальона "Каракаль", состоящий из мужчин и женщин.