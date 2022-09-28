У РФ знизився рейтинг довіри Путіна після оголошення часткової мобілізації, – опитування (фото)

У Росії, за даними "Левада-центру", також знизилася частка громадян, які вважають, що країна рухається в правильному напрямку.

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У Росії на тлі оголошення часткової мобілізації зафіксовано зниження довіри суспільства до влади. Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, проведеного аналітичним центром "Левада-центр".

Станом на кінець вересня у Росії зафіксовано зниження частки тих громадян, які вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямку. Якщо у серпні таких респондентів було 67%, то першого осіннього місяця цей рівень впав до 60%. 27% опитаних громадян вважають, що Росія рухається неправильним шляхом.

[ + – ] У РФ знизився рівень громадян, які вважають, що країна рухається у правильному напрямку

Крім цього, як стверджують у "Левада-центрі", знизилася підтримка населенням політики президента Володимира Путіна — з 83% до 77% у серпні та вересні відповідно. Кожен п'ятий опитаний респондент не підтримує поточних дій глави держави — 21%.

На 3% знизився рівень підтримки прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна — з 69% до 66%. Дії російського уряду схвалюють 63% опитаних громадян.

[ + – ] У РФ знизився рівень підтримки дій Володимира Путіна

Загальноросійське опитування було проведено центром "Левада-центр" у період з 22 по 28 вересня методом особистого інтерв'ю вдома у респондента. У дослідженні взяли участь 1631 особа віком від 18 років, які проживають у 50 суб'єктах Російської Федерації. Статистична похибка, як стверджують соціологи, при вибірці 1600 осіб (імовірно 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50% 2,9% — близьких до 25%/75%, 2% — близьких до 10%/90%, 1,5% — до 5%/95%.

Зазначимо, що у серпні компанія Russian Field проводила інше соціологічне опитування, під час якого було встановлено, що 65% росіян готові підтримати припинення повномасштабної війни з Україною та підписання мирного договору. Також майже 2/3 опитаних чоловіків заявили, що не хочуть брати участь у бойових діях.

Також у серпні соціологічне опитування в Росії проводив всеросійський центр ВЦВГД. Результати дослідження показали, що 59% опитаних росіян не бачать користі західної демократії та культури.