Блогери-мільйонники втекли з Росії після оголошення мобілізації (фото)

Максим Голополосов, відомий як "Макс +100500", двічі намагався виїхати в Казахстан, проте прикордонники не випустили його з Росії.

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Одразу кілька російських блогерів-мільйонників виїхали з країни після оголошення президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації. Дані про перетин державного кордону популярними росіянами були опубліковані в низці Telegram-каналів, передає Фокус.

За інформацією соціальних мереж, із Росії виїхали такі блогери-мільйонники:

Гусейн Гасанов;

Микола Соболєв;

Ілля Лазутін ("Лев против");

Юлій Онєшко ("Юлик");

Юрій Хаванський;

Цікаво, що всі зазначені громадяни призовного віку. За інформацією із соцмереж, Соболєв покинув Росію 26 вересня, а Гасанов — 28. Ілля Лазутін, зі свого боку, виїжджав із країни через прикордонний пункт Верхній Ларс, на якому російські військовослужбовці облаштували свій блокпост для видавання повісток громадянам, котрі підлягають мобілізації.

Юрій Хаванський особисто підтвердив, що покинув Росію після оголошення додаткового призову до лав ЗС РФ. За словами блогера, він отримав свій закордонний паспорт і виїхав у Сербію. Максим Голополосов, відомий як "Макс +100500", зі свого боку, двічі намагався виїхати з Росії в Казахстан, проте прикордонники розвернули його на КПП "Ілек" в Оренбурзькій області.

Гусейн Гасанов, Микола Соболєв, Ілля Лазутін та Юлій Онєшко, ймовірно, зараз перебувають на території Грузії.

[ + – ] Декілька блогерів-мільйонників виїхали з РФ після оголошення часткової мобілізації

Зазначимо, що після оголошення часткової мобілізації у Державній думі заборонили резервістам без дозволу покидати Росію. За словами спікера В'ячеслава Володіна, громадянам, які перебувають на військовому обліку, необхідно спершу з'явитися до військкомату, щоб отримувати необхідні для від'їзду документи.

Також повідомлялося, що в Росії зафіксовано зниження рейтингу довіри Володимира Путіна. На тлі оголошення часткової мобілізації рівень підтримки президента росіянами впав із 83% до 77%.