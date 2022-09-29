За время мобилизации уже призвали в армию 100 тысяч россиян, — Генштаб ВСУ (видео)

По данным генерала Громова, мобилизованных без подготовки бросают в бой: на фронт они попадают менее, чем через неделю после призыва.

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В России уже призвано в армию более 100 тыс. из заявленных мобилизационным планом 300 тыс. человек, сообщил во время брифинга в Military Media Center замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Он считает, что численность мобилизованных будет значительно большей.

"Мобилизация началась не 21 сентября, когда ее объявил [президент РФ Владимир] Путин, — сказал Громов. — Об этом свидетельствует информация от более 20 военнослужащих, которые пытались оказывать сопротивление нашим войскам в Харьковской области. Эта группа мобилизованных, которая попала в наш плен, была призвана 9 сентября. Менее чем через неделю — 13 и 15 сентября — они уже были направлены на территорию Украины. Предварительная подготовка и слаживание подразделения не проводились".

[ + – ] Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов

По словам генерала Громова, среди пленных, воевавших в составе мотострелковых и танковых подразделений, есть представители учетных специальностей военно-морского флота, ракетных войск стратегического назначения, подразделений противоракетной обороны и медицинского обеспечения, в том числе, стоматолог.

Качество военной техники, которую российские оккупанты массово перебрасывают в Украину, тоже хромает, она часто требует ремонта. Алексей Громов привел пример: в составе 98-й воздушно-десантной дивизии, которую российское командование бросило в Херсонскую область, действовало танковое подразделение, вооруженное танками Т-80.

"Часть танков не заводилась, а те, что заводились. — не стреляли", — констатировал Громов.

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В то же время, в Генштабе не исключают новый виток эскалации обстановки. так как мобилизация в России продолжается.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей россияне мобилизовали почти все мужское население.

Напомним, в России становится все больше регионов, где люди протестуют против мобилизации. 29 сентября к ним присоединилась Тыва — родина министра обороны РФ Сергея Шойгу. Там не протест вышли несколько десятков женщин.

Примечательно, что мобилизация ударяет не только по мужчинам призывного возраста, но и по всем остальным россиянам. Некоторые российские регионы ощутили на себе негативный экономический эффект от нее. Многие отрасли столкнулись с дефицитом транспортных средств из-за отсутствия водителей, что неминуемо приведет к росту цен на самые разные товары.