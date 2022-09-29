Теперь в Тыве: на акцию протеста против мобилизации вышли десятки женщин

Митингующих тувинок разгоняет полиция, многих из них задерживают, и заталкивают в автобусы.

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29 сентября акции протеста против мобилизации начались на родине министра обороны РФ Сергея Шойгу: в Тыве десятки женщин вышли на митинг, сообщают телеграм-каналы.

Полицейские заявили, что митинг несанкционированный, поэтому предложили участникам акции разойтись. После того, как многие протестующие не согласились, их начали задерживать, заталкивая в автобусы.

Как сообщалось ранее, также протестные акции не утихают в Дагестане. Там силовики тоже проводят массовые задержания, однако сталкиваются с ожесточенным отпором митингующих.

Местные власти уговаривают взволнованных жителей не бунтовать, утверждая, что все митинги против войны и мобилизации инспирированы зарубежными силами. В частности, они обвинили украинку, которую назвали координатором акций протеста.

Многие дагестанцы в это не верят. Комментируя заявления властей в соцсетях, они подчеркивают, что не нужно обижать свободные народы Дагестана, утверждая, будто у украинской девушки больше силы духа, чем у местных мужчин.

Ранее западные аналитики пришли к выводу, что российское руководство чаще всего на войну в Украину посылает россиян неславянского происхождения. В составе армии оккупантов преобладают жители Чечни, Осетии, Дагестана, Тывы, Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Бурятии и других "нерусских" регионов. Соответственно, эти регионы получают и больше всего похоронок.

Уполномоченный по правам человека Джамал Алиев назвал объявленную мобилизацию "геноцидом народа" и предложил отправить на войну москвичей.