Напряженность растет: Путин посылает на войну в Украину нерусских россиян — ISW

По мнению аналитиков института, "этническая диспропорция" может привести к сопротивлению в некоторых российских регионах, например, в Туве.

Институт изучения войны (ISW) отмечает, что попытка президента России Владимира Путина оградить русских россиян от мобилизации может вызвать сопротивление в некоторых этнических анклавах РФ. ISW обращает внимание на публикацию российским Telegram-каналом "Рыбарь" репортажа об организации "Новая Тува", состоящей из тувинских активистов, которую авторы публикации обвинили в распространении антивоенной пропаганды и разжигании межнациональной розни в России.

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"Этот репортаж примечателен в контексте недавнего увеличения числа региональных добровольческих батальонов, базирующихся в России, многие из которых принадлежат к разным этническим группам", — подчеркивают аналитики ISW.

Институт и другие организации ранее отмечали преобладание в Украине российских батальонов, в состав которых входят войска из Чечни, Южной Осетии, Тувы, Татарстана, Башкортостана, Чувашии и других "нерусских" регионов. Это может свидетельствовать о том, что Путин не хочет проводить всеобщую мобилизацию отчасти из-за нежелания мобилизовать большое количество этнических русских.

"Пост "Рыбаря", а также предыдущие репортажи об антивоенной группе "Свободная Бурятия" выдвигают на первый план риск того, что очевидное желание Путина, чтобы нерусские несли основную тяжесть войны на данном этапе, может создать внутреннюю напряженность в этих регионах", — сказано в отчете ISW.

Напомним, 5 июля Институт изучения войны заявил о том, что стратегическими целями ВС РФ остаются смена действующего режима в Киеве и уничтожение суверенитета Украины. Поэтому в Кремле надеются распространить российскую территориальную экспансию далеко за пределы Донбасса.

Также в ISW отмечают, что Россия создает условия для затяжной войны в Украине.