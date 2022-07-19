Путін посилає на війну в Україну росіян неслов'янського походження, — ISW

На думку аналітиків інституту, "етнічна диспропорція" може призвести до опору в деяких російських регіонах, наприклад, у Туві.

Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що спроба президента Росії Володимира Путіна захистити російських росіян від мобілізації може спричинити опір у деяких етнічних анклавах РФ. ISW звертає увагу на публікацію російським Telegram-каналом "Рыбарь" репортажу про організацію "Нова Тува", що складається з тувинських активістів, яку автори публікації звинуватили в поширенні антивоєнної пропаганди та розпалюванні міжнаціональної ворожнечі в Росії.

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"Цей репортаж примітний у контексті недавнього збільшення кількості регіональних добровольчих батальйонів, які базуються в Росії, багато з них належать до різних етнічних груп", — наголошують аналітики ISW.

Інститут та інші організації раніше наголошували на перевазі в Україні російських батальйонів, до складу яких входять війська з Чечні, Південної Осетії, Туви, Татарстану, Башкортостану, Чувашії та інших "неросійських" регіонів. Це може свідчити про те, що Путін не хоче проводити загальну мобілізацію частково через небажання мобілізувати велику кількість етнічних росіян.

"Пост "Рыбарь", а також попередні репортажі про антивоєнну групу "Вільна Бурятія" висувають на перший план ризик того, що очевидне бажання Путіна, щоб неросійські несли основний тягар війни на цьому етапі, може створити внутрішню напруженість у цих регіонах", — сказано у звіті ISW.

Нагадаємо, 5 липня Інститут вивчення війни заявив про те, що стратегічними цілями ЗС РФ залишаються зміна чинного режиму у Києві та знищення суверенітету України. Тому у Кремлі сподіваються поширити російську територіальну експансію далеко за межі Донбасу.

Також в ISW зазначають, що Росія створює умови для затяжної війни в Україні.