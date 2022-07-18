Росія створює умови для затяжної війни в Україні, — Інститут вивчення війни (ISW)

У Білгородській області ДТСААФ відкрив військові курси для росіян, які не служили в армії. А товариство "Юнармія" відкрило 500 нових класів для кадетів і ще 1000 класів для юнаків віком від 8 до 18.

Кремлівське керівництво, зважаючи на все, робить зусилля щодо посилення свого угруповання військ у довгостроковій перспективі. Робиться це для перегрупування сильно виснажених підрозділів і/або підтримки затяжної війни в Україні. Про це повідомляє ISW.

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Аналітики ISW також наводять дані ГУР України, згідно з якими військово-патріотичне товариство "Юнармія" відкрило 500 нових класів для кадетів і ще 1000 класів для юнаків у Бєлгороді й області. Приймають дітей віком від 8 до 18, тобто молода поросля вирощується на перспективу, і навряд чи ці новобранці поповнять лави ЗС РФ найближчим часом.

Крім того, у Бєлгородській області ДТСААФ (Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії) відкрило курси військової підготовки для тих, хто не має військового досвіду і хто хотів би приєднатися до російської армії.

За оцінками ISW, російські війська в Україні продовжують повертатися до бойових дій після оперативної паузи: обмежені наземні атаки на Донеччині продовжилися. Звісно ж малоймовірно, що після паузи почнеться нова хвиля великомасштабних наступів із боку РФ, хоча міністр оборони Сергій Шойгу розпорядився саме про це. ЗС РФ зміцнюють захисні позиції на півночі Харкова та вздовж південної осі, у пріоритеті також наступ у районі Сіверська та Бахмута.

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Створюються умови для відновлення наступу на Слов'янськ, обстрілюються населені пункти від Ізюма до Слов'янська, в інших напрямках вели обстріл зі ствольної артилерії та завдавалися повітряні та ракетні удари по Україні. 17 червня російське Міноборони не робило заяв про захоплення нових територій.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська женуть у бій чоловіків, які нещодавно були мобілізовані в окупованих містах. Глава Луганської ОВА заявив, що окупанти мають намір домогтися просування з Лисичанська в бік Бахмута.

Нагадаємо, що біля Бахмута ЗСУ відбили штурм російських підрозділів. Противник зосередив сили у напрямку Слов'янська та Сіверська, де ведуться обстріли зі ствольної артилерії та РСЗВ.