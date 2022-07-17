Бої за Сіверськ: біля Бахмута ЗСУ відбили штурм російських підрозділів, — Генштаб

Ворог зосередив сили у напрямку Слов'янська та Сіверська, де продовжує обстріл зі ствольної артилерії та систем залпового вогню.

На 144-ту добу повномасштабного вторгнення РФ в Україну противник сконцентрував свої зусилля на Донеччині і намагається захопити місто Сіверськ, де йдуть запеклі бої. Також окупанти зробили невдалі спроби штурмових дій у районі населеного пункту Григорівка на північний захід від Бахмута, де після опору ЗСУ противник із втратами відійшов. Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

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Слов'янський напрям

Крім того, щодо активні бойові дії велися на Слов'янському напрямку, де ворог продовжував артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Іванівка, Мазанівка, Богородичне, Велика Комишуваха, Курулька, Костянтинівка, Вернопілля, Гусарівка та інші. Противник намагається активно задіяти засоби радіоелектронної боротьби, щоб перешкоджати розвідувальним діям ЗСУ.

Також на Слов'янському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам'янське, Званівка, Виїмка, Івано-Дар'ївка та інші.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ з артилерії та мінометів, а також завдав авіаударів у районах Костянтинівки, Новолуганського та Покровського. Біля Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського ворог намагався проводити штурмові дії, проте зустрівши опір із втратами, змушений був відійти.

[ + – ] карта бойових дій на Донбасі від ISW, 16 липня

На інших ділянках фронту триває відносне затишшя. Воюючі сторони продовжують артилерійські дуелі з метою вразити об'єкти військової інфраструктури у тилу. Також триває повітряна розвідка із застосуванням БПЛА, зокрема у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Так, 17 липня окупанти обстріляли Миколаїв, внаслідок чого постраждали об'єкти промисловості та іншої інфраструктури.

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Нагадаємо, 16 липня українські бійці зі спецпідрозділу KRAKEN провели операцію у тимчасово окупованій Білогорівці Луганської області. В результаті було знищено 60 ворожих солдатів, 5 одиниць техніки, а також захопили в полон 2 військовослужбовців РФ.

Авіація РФ 16 липня випустила по території України шість ракет типу Х-101 з Каспійського регіону. Чотири з них вдалося збити українським захисникам, ще дві потрапили по сільськогосподарському підприємству на Черкащині.