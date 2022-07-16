ЗС РФ випустили шість ракет по Україні з Каспійського регіону, чотири з них збили

Під час масштабної повітряної тривоги 16 липня дві російські ракети, випущені бомбардувальниками Ту-95МС, поцілили по сільгосппідприємству на Черкащині.

Сьогодні, 16 липня, російські війська випустили територією України шість ракет з Каспійського регіону. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

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Як стало відомо, близько 15:20 російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили шість ракет типу Х-101 (Х-555) з району Каспійського моря.

Близько 16:30 підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" змогли знищити чотири ракети над Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Проте під час масштабної повітряної тривоги на території України дві ракети поцілили в сільськогосподарське підприємство у Черкаській області.

Як уточнив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, під ударом окупантів опинилася Чигиринська територіальна громада. На місце події виїхали рятувальники.

За попередньою інформацією, обійшлось без жертв.

"Знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисленному поголів'ю худоби", — розповів голова ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня російські війська вдарили ракетами по Дніпру, що призвело до руйнувань і людських жертв. ППО збили 4 з 6 ракет, 2 поцілили в Південний машинобудівний завод і будівлі поряд із ним на вулиці Робочій.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ встановили на Запорізькій АЕС ракетні комплекси та обстрілюють Нікополь.