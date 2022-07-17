Бои за Северск: возле Бахмута ВСУ отбили штурм российских подразделений, — Генштаб

Враг сосредоточил силы в направлении Славянска и Северска, где продолжает обстрелы из ствольной артиллерии и систем залпового огня.

На 144-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину противник сконцентрировал свои усилия в Донецкой области и пытается захватить город Северск, где идут упорные бои. Также оккупанты предприняли неудачные попытки штурмовых действий в районе населенного пункта Григоровка северо-западнее Бахмута, где после сопротивления ВСУ противник с потерями отошел. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ. —

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Славянское направление

Кроме того, относительно активные боевые действия велись на Славянском направлении, где враг продолжал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Ивановка, Мазановка, Богородичное, Большая Камышеваха, Курулька, Константиновка, Вернополье, Гусаровка и других. Противник пытается активно задействовать средства радиоэлектронной борьбы, чтобы препятствовать разведывательным действиям ВСУ.

Также на Славянском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Донецкое, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Выемка, Ивано-Дарьевка и другие.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции ВСУ из артиллерии и минометов, а также нанес авиаудары в районах Константиновки, Новолуганского и Покровского. Возле Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского враг пытался проводить штурмовые действия, однако встретив сопротивление с потерями вынужден был отойти.

[ + – ] карта боевых действий на Донбассе от ISW, 16 июля

На остальных участках фронта отмечается относительное затишье. Воюющие стороны продолжают артиллерийские дуэли с целью поразить объекты военной инфраструктуры в тылу. Также продолжается воздушная разведка с применением БПЛА, в том числе в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Так, 17 июля, оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего пострадали объекты промышленности и другой инфраструктуры.

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Напомним, 16 июля украинские бойцы из спецподразделения KRAKEN провели операцию во временно оккупированной Белогоровке Луганской области. В результате были уничтожены 60 вражеских солдат, 5 единиц техники, а также были захвачены в плен 2 военнослужащих РФ.

Авиация РФ 16 июля выпустила по территории Украины шесть ракет типа Х-101 из Каспийского региона. Четыре из них удалось сбить украинским защитникам, еще две попали по сельскохозяйственному предприятию в Черкасской области.