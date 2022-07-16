Украинские бойцы из KRAKEN устроили огневой набег на ВС РФ в Белогоровке (видео)

В ходе спецоперации военные смогли уничтожить десятки солдат врага, несколько единиц техники, а также взять в плен пару бойцов ВС РФ.

Спецподразделение ВСУ KRAKEN провел операцию во временно оккупированной Белогоровке Луганской области. В ходе боев бойцы уничтожили технику и личный состав россиян. Об этом сообщается на канале подразделения в Телеграме.

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Украинские военные совершили рейд в оккупированную Белогоровку в Луганской области. Населенный пункт находится западнее Лисичанска. Он оккупирован российскими войсками.

[ + – ] Белогоровка на карте Украины

Перед началом наземной операции, украинская артиллерия нанесла ряд ударов по местам сосредоточения российских войск. После этого в бой пошли пехотинцы KRAKEN. На кадрах видно как бойцы работают стрелковым оружием и гранатометами по ВС РФ.

В результате операции бойцы:

уничтожили 60 вражеских солдат

уничтожили 5 единиц техники

захватили в плен 2 бойцов врага

[ + – ] Взятые в плен российские солдаты

KRAKEN — это добровольческое подразделение, которое связано с полком "Азов". После начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, полк "Азов" инициировал формирование добробатов. Командиры KRAKEN — Константин Немичев и Сергей Величко, которые служили в полку. Оба командира из Харькова.

Напомним, по данным ISW, войска РФ готовятся возобновить наступление на Донбассе в ближайшие 72 часа.

Ранее главнокомандующий ВСУ Залужный заявил, что основные усилия врага сосредоточены на Славянске, Северске и Попасной.