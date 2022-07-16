Українські бійці з KRAKEN влаштували вогневий набіг на ЗС РФ у Білогорівці (відео)

У ході спецоперації військові змогли знищити десятки солдатів ворога, кілька одиниць техніки, а також взяти в полон двох бійців ЗС РФ.

Спецпідрозділ ЗСУ KRAKEN провів операцію в тимчасово окупованій Білогорівці Луганської області. У ході боїв бійці знищили техніку й особовий склад росіян. Про це повідомляється на каналі підрозділу в "Телеграмі".

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Українські військові здійснили рейд до окупованої Білогорівки на Луганщині. Населений пункт розташований на захід від Лисичанська. Його окупували російські війська.

[ + – ] Білогорівка на карті України

Перед початком наземної операції українська артилерія завдала низку ударів по місцях зосередження російських військ. Після цього в бій пішли піхотинці Kraken. На кадрах видно, як бійці працюють стрілецькою зброєю та гранатометами з ЗС РФ.

У результаті операції бійці:

знищили 60 ворожих солдатів

знищили 5 одиниць техніки

захопили в полон 2 бійців ворога

[ + – ] Узяті в полон російські солдати

KRAKEN — це добровільний підрозділ, який пов'язаний із полком "Азов". Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України полк "Азов" ініціював формування добробатів. Командири KRAKEN — Костянтин Немічов і Сергій Величко, які служили в полку. Обидва командири з Харкова.

Нагадаємо, за даними ISW, війська РФ готуються відновити наступ на Донбасі в найближчі 72 години.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Залужний заявив, що основні зусилля ворога зосереджені на Слов'янську, Сіверську та Попасній.