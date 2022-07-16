Українські бійці з KRAKEN влаштували вогневий набіг на ЗС РФ у Білогорівці (відео)
У ході спецоперації військові змогли знищити десятки солдатів ворога, кілька одиниць техніки, а також взяти в полон двох бійців ЗС РФ.
Спецпідрозділ ЗСУ KRAKEN провів операцію в тимчасово окупованій Білогорівці Луганської області. У ході боїв бійці знищили техніку й особовий склад росіян. Про це повідомляється на каналі підрозділу в "Телеграмі".
Українські військові здійснили рейд до окупованої Білогорівки на Луганщині. Населений пункт розташований на захід від Лисичанська. Його окупували російські війська.
Перед початком наземної операції українська артилерія завдала низку ударів по місцях зосередження російських військ. Після цього в бій пішли піхотинці Kraken. На кадрах видно, як бійці працюють стрілецькою зброєю та гранатометами з ЗС РФ.
У результаті операції бійці:
- знищили 60 ворожих солдатів
- знищили 5 одиниць техніки
- захопили в полон 2 бійців ворога
KRAKEN — це добровільний підрозділ, який пов'язаний із полком "Азов". Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України полк "Азов" ініціював формування добробатів. Командири KRAKEN — Костянтин Немічов і Сергій Величко, які служили в полку. Обидва командири з Харкова.
Нагадаємо, за даними ISW, війська РФ готуються відновити наступ на Донбасі в найближчі 72 години.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Залужний заявив, що основні зусилля ворога зосереджені на Слов'янську, Сіверську та Попасній.