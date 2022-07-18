Россияне гонят в бой мужчин, мобилизованных в недавно оккупированных городах, — Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, сейчас оккупанты пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщил, что мужчины, которые не эвакуировались из области до оккупации, теперь вынуждены воевать против соотечественников. Впрочем, некоторые делают это добровольно.

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"К сожалению, они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели угрозы для себя. Были уверены, что "русский мир" – это прежде всего достойная жизнь, — подчеркнул Гайдай. — А сейчас, не имея дома, разрушенного врагом, превращаются в негодяев, идя убивать жителей соседних населенных пунктов. Некоторые – добровольно. Другие снова не верят многочисленным предупреждениям, но видят объявления с невероятно высокой зарплатой и почему-то уверены в улучшении жизни. А через несколько дней смиренно уходят в окопы. С повесткой".

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По словам главы ОВА, всего в оккупированных летом россиянами крупных городах области осталось 10-15% населения.

Сергей Гайдай отметил, что после Лисичанска оккупанты сосредоточились на захвате Бахмута, путь к которому пролегает через небольшую часть области, которая еще держит оборону. Чтобы пробить ее, российские войска активно применяют авиацию и ракетные удары. Только в течение 17 июля зафиксировано пять авиаударов по населенным пунктам, расположенным на границе Луганской и Донецкой областей. Помимо этого оккупанты активно обстреливают украинцев из артиллерии и систем залпового огня: таких атак за сутки было 13.

"Россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага и вблизи Белогоровки – там тоже враг пересчитывает тех, кто успел вернуться на позиции", — сообщил Гайдай.

Напомним, по данным украинского Генштаба, 17 июля российская армия нанесла авиаудары в районах Константиновки, Новолуганского и Покровского. Возле Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского враг пытался проводить штурмовые действия, однако, встретив сопротивление, понес потери и был вынужден отойти.

Ранее аналитики американского Института изучения войны спрогнозировали, что после оперативной паузы оккупанты могут начать масштабное наступление по линии "Славянск – Северск – Бахмут". Их цель — окружить украинские силы на востоке Украины и полностью захватить Донецкую и Луганскую области.