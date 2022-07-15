Россия не отказалась от главной цели – захвата Донецкой и Луганской областей. Бои продолжатся и в Харьковской области – оккупанты защищают наземные пути сообщения до Изюма.

Российская армия может начать масштабное наступление по линии "Славянск – Северск – Бахмут" после оперативной паузы. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики пока не могут точно спрогнозировать конкретные сроки наступление и районы боев.

"Цель России — окружить украинские силы на востоке Украины и полностью захватить Донецкую и Луганскую области, территорию, на которую претендуют ее прокси-силы на Донбассе", – подчеркнули специалисты.

[ + – ] ВС РФ продолжают наступательные действия западнее Лисичанска

ВС РФ продолжают наступательные действия западнее Лисичанска, стремясь выйти к Северску, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) отразили атаки. К северо-востоку от Авдеевки оккупанты возобновили наступление, пытаясь обойти укрепления ВСУ, говорится в материале ISW.

Российские силы сосредоточились на удержании ранее занятых позиций на юге страны и на Харьковском направлении, чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ.

[ + – ] ВС РФ пытаются защитить наземные пути сообщения до Изюма на Харьковском направлении

"Цель на Харьковском направлении – защитить наземные пути сообщения до Изюма и не допустить выход ВСУ к границе с Россией", – объяснили эксперты цели захватчиков.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 14 июля заявил об активных боях в направлениях "Изюм-Славянск", "Святогорск-Славянск", "Лисичанск-Соледар", "Лисичанск-Северск" и "Попасная-Соледар".

Захватчики, по данным Генштаба ВСУ, потерпели неудачи в атаках на Славянском и Бахмутском направлениях.

Эксперты Королевского института объединенных вооруженных сил полагают, что полномаcштабная война в Украине переросла в противостояние двух истощенных армий.