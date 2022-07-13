"Две измученные и истощенные армии": кто сможет нанести решающий удар на Донбассе, — CNN
Военные эксперты считают, что обе стороны конфликта не проводят активных действий после понесенных потерь в Луганской области. Но следующая фаза войны определит и дальнейшую судьбу обеих армий и, в значительной степени, результаты войны.
Война в Украине подошла к очередному распутью после того, как путинская армия захватила Лисичанск. По мнению старшего научного сотрудника отдела воздушных сил и технологий Королевского института объединенных вооруженных сил (RUSI) Джастина Бронка война переросла в противостояние двух истощенных армий, и та сторона, которая сможет нанести решающий удар, переломит ход всей кампании. Об этом сообщает телеканал CNN.
Оценивая ситуацию на Востоке Украины, Бронк отметил огромные потери, которые понесли обе стороны за все время противостояния. После медленного и кровавого наступления российских войск в Луганской области, где президент Путин попытался сохранить лицо после провала под Киевом, обе армии готовятся к третьему этапу войны. И от того, кто нанесет решающий удар, будет зависеть дальнейшая судьба обеих армий воюющих сторон.
"Это очень затяжная борьба. Это борьба между двумя армиями, обе из которых понесли огромные потери и близки к истощению", — сказал Бронк.
Однако, когда стороны начнут предпринимать активные действия неизвестно. В аналитическом центре изучения войны ISW полагают, что следующим шагом ВС РФ будет попытка оккупировать Донецкую область, захват которой выполнит главную цель Кремля — захват всего Донбасса на востоке Украины. Но пока российские подразделения находятся в оперативной паузе, ограничиваясь ракетными и авиаударами.
"Российские силы, вероятно, продолжат ограничиваться мелкомасштабными наступательными действиями, поскольку они восстанавливают силы и создают условия для более серьезного наступления в ближайшие недели или месяцы", — заявили в ISW .
В свою очередь это дает возможность Вооруженным силам Украины выиграть время для подготовки к обороне тех участков под Донецком, которые они все еще удерживают — в основном это позиции в районе Славянска. При этом украинские подразделения могут перейти в контрнаступление в южном направлении, и попытаться освободить ключевой город Херсон.
По мнению научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Самира Пури, ключевыми городами где развернутся главные события в ближайшее время — это Славянск и Краматорск, где могут повторится сценарии Мариуполя или Северодонецка.
Эти города были подготовлены к тому, чтобы стать горячими точками в течение нескольких месяцев. Теперь они окружены с востока и юга территорией, контролируемой Россией, и их захват станет крупным прорывом для Кремля, считает Пури.
Однако в последние недели Украина вернула Змеиный остров и добилась определенного успеха в контрнаступлениях под Херсоном на юге Украины, что вынуждает Россию усиливаться и переходить к обороне.
Кроме того, ВСУ начали наносить удары по российским командным пунктам и складам боеприпасов далеко за линией фронта как в Херсоне, так и на Донбассе, используя недавно поставленное западное вооружение.
Таким образом, следующая фаза полномасштабных боевых действий, может оказаться не последней, но она может определить будущее центрального региона Украины и, по мнению аналитиков, в значительной степени определит результаты войны.
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