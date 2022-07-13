"Две измученные и истощенные армии": кто сможет нанести решающий удар на Донбассе, — CNN

Военные эксперты считают, что обе стороны конфликта не проводят активных действий после понесенных потерь в Луганской области. Но следующая фаза войны определит и дальнейшую судьбу обеих армий и, в значительной степени, результаты войны.

Война в Украине подошла к очередному распутью после того, как путинская армия захватила Лисичанск. По мнению старшего научного сотрудника отдела воздушных сил и технологий Королевского института объединенных вооруженных сил (RUSI) Джастина Бронка война переросла в противостояние двух истощенных армий, и та сторона, которая сможет нанести решающий удар, переломит ход всей кампании. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Оценивая ситуацию на Востоке Украины, Бронк отметил огромные потери, которые понесли обе стороны за все время противостояния. После медленного и кровавого наступления российских войск в Луганской области, где президент Путин попытался сохранить лицо после провала под Киевом, обе армии готовятся к третьему этапу войны. И от того, кто нанесет решающий удар, будет зависеть дальнейшая судьба обеих армий воюющих сторон.

"Это очень затяжная борьба. Это борьба между двумя армиями, обе из которых понесли огромные потери и близки к истощению", — сказал Бронк.

Однако, когда стороны начнут предпринимать активные действия неизвестно. В аналитическом центре изучения войны ISW полагают, что следующим шагом ВС РФ будет попытка оккупировать Донецкую область, захват которой выполнит главную цель Кремля — захват всего Донбасса на востоке Украины. Но пока российские подразделения находятся в оперативной паузе, ограничиваясь ракетными и авиаударами.

"Российские силы, вероятно, продолжат ограничиваться мелкомасштабными наступательными действиями, поскольку они восстанавливают силы и создают условия для более серьезного наступления в ближайшие недели или месяцы", — заявили в ISW .

[ + – ] Фронт на Донбассе

В свою очередь это дает возможность Вооруженным силам Украины выиграть время для подготовки к обороне тех участков под Донецком, которые они все еще удерживают — в основном это позиции в районе Славянска. При этом украинские подразделения могут перейти в контрнаступление в южном направлении, и попытаться освободить ключевой город Херсон.

По мнению научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Самира Пури, ключевыми городами где развернутся главные события в ближайшее время — это Славянск и Краматорск, где могут повторится сценарии Мариуполя или Северодонецка.

Эти города были подготовлены к тому, чтобы стать горячими точками в течение нескольких месяцев. Теперь они окружены с востока и юга территорией, контролируемой Россией, и их захват станет крупным прорывом для Кремля, считает Пури.

[ + – ] Линия форонта в Украине

Однако в последние недели Украина вернула Змеиный остров и добилась определенного успеха в контрнаступлениях под Херсоном на юге Украины, что вынуждает Россию усиливаться и переходить к обороне.

Кроме того, ВСУ начали наносить удары по российским командным пунктам и складам боеприпасов далеко за линией фронта как в Херсоне, так и на Донбассе, используя недавно поставленное западное вооружение.

Таким образом, следующая фаза полномасштабных боевых действий, может оказаться не последней, но она может определить будущее центрального региона Украины и, по мнению аналитиков, в значительной степени определит результаты войны.

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