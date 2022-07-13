"Дві змучені та виснажені армії": хто зможе завдати вирішального удару на Донбасі, — CNN

Військові експерти вважають, що обидві сторони конфлікту не проводять активних дій після втрат у Луганській області. Але наступна фаза війни визначить подальшу долю обох армій і, значною мірою, результати війни.

Війна в Україні підійшла до чергового роздоріжжя після того, як путінська армія захопила Лисичанськ. На думку старшого наукового співробітника відділу повітряних сил та технологій Королівського інституту об'єднаних збройних сил (RUSI) Джастіна Бронка, війна переросла в протистояння двох виснажених армій, і той бік, який зможе завдати вирішального удару, переламає хід усієї кампанії. Про це повідомляє телеканал CNN.

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Оцінюючи ситуацію на Сході України, Бронк наголосив на величезних втратах, які зазнали обидві сторони за весь час протистояння. Після повільного та кривавого наступу російських військ у Луганській області, де президент Путін спробував зберегти обличчя після провалу під Києвом, обидві армії готуються до третього етапу війни. І від того, хто завдасть вирішального удару, залежатиме подальша доля обох армій сторін, що воюють.

"Це дуже затяжна боротьба. Це боротьба між двома арміями, обидві з яких зазнали величезних втрат і близькі до виснаження", — сказав Бронк.

Однак коли сторони почнуть робити активні дії, невідомо. В аналітичному центрі вивчення війни ISW вважають, що наступним кроком ЗС РФ буде спроба окупувати Донецьку область, захоплення якої виконає головну мету Кремля — захоплення всього Донбасу на сході України. Але поки російські підрозділи знаходяться в оперативній паузі, обмежуючись ракетними та авіаударами.

"Російські сили, ймовірно, продовжать обмежуватися дрібномасштабними наступальними діями, оскільки вони відновлюють сили і створюють умови для серйознішого наступу найближчими тижнями або місяцями", — заявили в ISW.

[ + – ] Фронт на Донбасі

Зі свого боку, це дає можливість Збройним Силам України виграти час для підготовки до оборони тих ділянок під Донецьком, які вони все ще утримують — переважно це позиції в районі Слов'янська. Разом з тим українські підрозділи можуть перейти в контрнаступ у південному напрямку та спробувати звільнити ключове місто Херсон.

На думку наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Саміра Пурі, ключовими містами де розгорнуться головні події найближчим часом — це Слов'янськ та Краматорськ, де можуть повторитися сценарії Маріуполя чи Сєвєродонецька.

Ці міста підготовлені до того, щоб стати гарячими точками протягом кількох місяців. Тепер вони оточені зі сходу та півдня територією, контрольованою Росією, і їхнє захоплення стане великим проривом для Кремля, вважає Пурі.

[ + – ] Лінія форонту в Україні

Однак останніми тижнями Україна повернула острів Зміїний і досягла певного успіху в контрнаступах під Херсоном на півдні України, що змушує Росію посилюватися і переходити до оборони.

Крім того, ЗСУ почали завдавати ударів по російських командних пунктах та складах боєприпасів далеко за лінією фронту як у Херсоні, так і на Донбасі, використовуючи нещодавно надане західне озброєння.

Так, наступна фаза повномасштабних бойових дій може виявитися не останньою, але вона може визначити майбутнє центрального регіону України і, на думку аналітиків, значною мірою визначить результати війни.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада розпочала нову хвилю прихованої мобілізації в Маріуполі. Як повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, службу в окупаційних військах маскують під масовими пропозиціями роботи пожежними інспекторами.