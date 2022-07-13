"Пушечное мясо в окопе": в Мариуполе проводят новую волну мобилизации

Набор в войска террористов "ДНР" маскируют под вакансии пожарных инспекторов, в объявлениях указывают возраст от 25 до 30 лет. Если кандидат согласен, его направляют на обучение в Донецк.

В Мариуполе российские захватчики проводят новую волну скрытой мобилизации. Об этом написал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Службу в оккупационных войсках маскируют под массовыми предложениями работы пожарными инспекторами, отметил он.

В объявлении указывается и возраст –25-30 лет. В случае согласия их направляют на "тренировку и обучение" в Донецк на несколько месяцев.

"Это полностью совпадает с предыдущими инсайдами о плане скрытой мобилизации в Мариуполе от оккупационных властей", – подчеркнул Андрющенко.

Советник мэра советует мариупольцам не откликаться на предложения работы от "ДНР", поскольку это "прямой путь в окопы".

Открытая мобилизация в армию "ДНР" – кто первый в очереди

Андрющенко сообщал о планах террористов провести мобилизацию в армию так называемой ДНР. Ее начало запланировано на середину сентября, после "референдума о присоединении к РФ, писал советник.

Приоритеты в мобилизации:

студенты мариупольских ВУЗов. Им обещали бесплатную учебу;

неквалифицированные рабочие, зарегистрированные в Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича;

полицейские, которые добровольно перешли работать в "полицию ДНР";

освобожденные из пунктов фильтрации (фильтрационные колонии в селе Казацкое и Безымянное).

На первом этапе от мобилизации хотят освободить работников порта Мариуполя, железной дороги, задействованных на ремонтных базах военной техники (в частности на ММК им. Ильича), электриков и коммунальщиков из водоканала.

[ + – ] Стеллу Мариуполя перекрасили в цвета российского флага

Андрющенко советует мужчинам срочно уезжать из Мариуполя, избегать официальных регистраций и сомнительных трудоустройств.

"Вероятность оказаться в окопе пушечным мясом напротив украинского оружия слишком возросла. В случае, если вас мобилизовали, — сдавайтесь в плен при первой возможности. Это не только позволит избежать ответственности, но сохранит жизнь", — написал Андрющенко.

Отметим, что жителей временно захваченного россиянами Мариуполя заставляют разбирать завалы разрушенных зданий за тарелку каши и бутылку воды.

Накануне мариупольцы устроили водный бунт из-за смерти пожилых людей, которые пошли за водой в центр города.

Бои в Мариуполе разрушили практически всю инфраструктуру, поэтому жители города вынуждены стирать вещи в лужах.