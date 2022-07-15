Росія не відмовилася від головної мети – захоплення Донецької та Луганської областей. Бої продовжаться і в Харківській області – окупанти захищають наземні шляхи сполучення до Ізюма.

Російська армія може розпочати масштабний наступ по лінії "Слов'янськ — Сіверськ — Бахмут" після оперативної паузи. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики поки що не можуть точно спрогнозувати конкретні терміни наступу та райони боїв.

"Мета Росії — оточити українські сили на сході України та повністю захопити Донецьку та Луганську області, територію, на яку претендують її проксі-сили на Донбасі", — наголосили фахівці.

[ + – ] ЗС РФ продовжують наступальні дії на захід від Лисичанська

ЗС РФ продовжують наступальні дії на захід від Лисичанська, прагнучи вийти до Сіверська, але Збройні сили України (ЗСУ) відбили атаки. На північний схід від Авдіївки окупанти відновили наступ, намагаючись обійти зміцнення ЗСУ, йдеться у матеріалі ISW.

Російські сили зосередилися на утриманні раніше зайнятих позицій на півдні країни та на Харківському напрямку, щоб запобігти контрнаступу ЗСУ.

[ + – ] ЗС РФ намагаються захистити наземні шляхи сполучення до Ізюма на Харківському напрямку

"Мета на Харківському напрямку – захистити наземні шляхи сполучення до Ізюма та не допустити вихід ЗСУ до кордону з Росією", – пояснили експерти мети загарбників.

Зазначимо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 14 липня заявив про активні бої у напрямках "Ізюм-Слов'янськ", "Святогірськ-Слов'янськ", "Лисичанськ-Соледар", "Лисичанськ-Сіверськ" та "Попасна-Соледар".

Загарбники, за даними Генштабу ЗСУ, зазнали невдач в атаках на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Експерти Королівського інституту об'єднаних збройних сил вважають, що повномасштабна війна в Україні переросла в протистояння двох виснажених армій.