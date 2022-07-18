Росіяни женуть у бій чоловіків, мобілізованих у нещодавно окупованих містах, — Гайдай

За словами голови Луганської ОВА, зараз окупанти намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що чоловіки, які не евакуювалися з області до окупації, тепер змушені воювати проти співвітчизників. Утім, дехто робить це добровільно.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не бачили загрози для себе. Були впевнені, що "російський світ" — це, насамперед, гідне життя, — наголосив Гайдай. — А зараз, не маючи дому, зруйнованого ворогом, перетворюються на негідників, ідучи вбивати мешканців сусідніх населених пунктів, деякі — добровільно, інші знову не вірять численним попередженням, але бачать оголошення з неймовірно високою зарплатою та чомусь упевнені в покращенні життя, а за кілька днів смиренно йдуть в окопи. З повісткою".

[ + – ] Примусова мобілізація в ОРДЛО почалася одночасно з вторгненням, тепер черга дійшла до жителів окупованих влітку міст

За словами голови ОВА, загалом в окупованих влітку росіянами великих містах області залишилося 10-15% населення.

Сергій Гайдай зазначив, що після Лисичанська окупанти зосередилися на захопленні Бахмута, шлях до якого пролягає через невелику частину області, яка ще тримає оборону. Щоб пробити її, російські війська активно застосовують авіацію та ракетні удари. Лише протягом 17 липня зафіксовано п'ять авіаударів по населених пунктах, розташованих на кордоні Луганської та Донецької областей. Крім цього, окупанти активно обстрілюють українців із артилерії та систем залпового вогню: таких атак за добу було 13.

"Росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам'янки, проте зазнали втрат і відійшли. Відбито наступ ворога і поблизу Білогорівки — там теж ворог перераховує тих, хто встиг повернутися на позиції", — повідомив Гайдай.

Нагадаємо, за даними українського Генштабу, 17 липня російська армія завдала авіаударів у районах Костянтинівки, Новолуганського та Покровського. Біля Берестового, Білогорівки, Яківлівки та Новолуганського ворог намагався проводити штурмові дії, проте, зустрівши опір, зазнав втрат і був змушений відійти.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни спрогнозували, що після оперативної паузи окупанти можуть розпочати масштабний наступ по лінії Слов'янськ — Сіверськ — Бахмут. Їхня мета — оточити українські сили на сході України та повністю захопити Донецьку та Луганську області.