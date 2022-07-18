Россия создает условия для затяжной войны в Украине, – Институт изучения войны (ISW)

В Белгородской области ДОСААФ открыл военные курсы для россиян, не служивших в армии. А общество "Юнармия" открыло 500 новых классов для кадетов и еще 1000 классов для юношей в возрасте от 8 до 18.

Кремлевское руководство, судя по всему, предпринимает усилия по усилению своей группировки войск в долгосрочной перспективе. Делается это для перегруппировки сильно измотанных подразделений и/или для поддержания затяжной войны в Украине. Об этом сообщает ISW.

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Аналитики ISW также приводят данные ГУР Украины, согласно которым военно-патриотическое общество "Юнармия" открыло 500 новых классов для кадетов и еще 1000 классов для юношей в Белгороде и области. Принимаются дети в возрасте от 8 до 18, то есть молодая поросль взращивается на перспективу, и вряд ли эти новобранцы пополнят ряды ВС РФ в ближайшее время.

Более того, в Белгородской области ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России) открыло курсы военной подготовки для тех, у кого нет военного опыта и кто хотел бы присоединиться к российской армии.

По оценкам ISW, российские войска в Украине продолжают возвращаться к боевым действиям после оперативной паузы: ограниченное наземные атаки в Донецкой области продолжились. Представляется маловероятным, что после паузы начнется новая волна крупномасштабных наступлений со стороны РФ, хотя министр обороны Сергей Шойгу распорядился именно об этом. ВС РФ укрепляют защитные позиции на севере Харькова и вдоль южной оси, в приоритете также наступление в районе Северска и Бахмута.

[ + – ] Битва за Донбасс: наступление россиян.

Создаются условия для возобновления наступления на Славянск, обстреливаются населенные пункты от Изюма до Славянска, в других направлениях велись обстрелы из ствольной артиллерии и наносились воздушные и ракетные удары по Украине. 17 июня российское Минобороны не делало заявлений о захвате новых территорий.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска гонят в бой мужчин, которые недавно были мобилизованы в оккупированных городах. Глава Луганской ОВА заявил, что оккупанты намереваются добиться продвижения из Лисичанска в сторону Бахмута.

Напомним, что возле Бахмута ВСУ отбили штурм российских подразделений. Противник сосредоточил силы в направлении Славянска и Северска, где ведутся обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО.