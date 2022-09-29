Тепер у Тиві: на акцію протесту проти мобілізації вийшли десятки жінок

Тувинок, котрі мітингують, розганяє поліція, багатьох із них затримують і заштовхують в автобуси.

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29 вересня акції протесту проти мобілізації розпочалися на батьківщині міністра оборони РФ Сергія Шойгу: у Тиві десятки жінок вийшли на мітинг, повідомляють телеграм-канали.

Поліцейські заявили, що мітинг несанкціонований, тож запропонували учасникам акції розійтися. Після того, як багато протестувальників не погодилися, їх почали затримувати, заштовхуючи в автобуси.

Як повідомлялося раніше, також протестні акції не вщухають у Дагестані. Там силовики теж проводять масові затримання, проте стикаються із запеклою відсіччю мітингувальників.

Місцева влада вмовляє схвильованих жителів не бунтувати, стверджуючи, що всі мітинги проти війни та мобілізації інспіровані зарубіжними силами. Зокрема вони звинуватили українку, яку назвали координаторкою акцій протесту.

Багато дагестанців у це не вірять. Коментуючи заяви влади в соцмережах, вони наголошують на тому, що не треба ображати вільні народи Дагестану, стверджуючи, ніби в української дівчини більше сили духу, ніж у місцевих чоловіків.

Раніше західні аналітики дійшли висновку, що російське керівництво найчастіше на війну в Україну відправляє росіян неслов'янського походження. У складі армії окупантів переважають жителі Чечні, Осетії, Дагестану, Тиви, Татарстану, Башкортостану, Чувашії, Бурятії та інших "неросійських" регіонів. Відповідно, ці регіони отримують і найбільше похоронок.

Уповноважений з прав людини Джамал Алієв назвав оголошену мобілізацію "геноцидом народу" та запропонував відправити на війну москвичів.