Прогресс под угрозой: мобилизация может уничтожить благостояние россиян

Некоторые российские регионы уже ощутили на себе негативный эффект от мобилизации.

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Мобилизация в России негативно скажется на поставках в страну целого ряда необходимых для жизни россиян товаров: от телефонов и телевизоров до стирального порошка. Об этом сообщают российские СМИ.

"Поиск новых дефицитных кандидатов на позиции мобилизованных сотрудников потребует больших финансовых затрат, что в конкуренции со средним и крупным бизнесом будет практически невозможно осуществить", — пожаловался журналистам коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский.

Он отметил и серьезную проблему для небольших транспортных компаний в контексте мобилизации: такой бизнес не в состоянии рационально отреагировать на внешние угрозы из-за недостаточного количества собственных средств. Поэтому дефицит может затронуть сложные для поставок и декларирования товарные группы: телевизоры, смартфоны, ноутбуки, разные удобрения, эфирные масла и другие.

Некоторые российские регионы уже ощутили на себе негативный эффект от мобилизации. Как рассказал директор по развитию бизнеса FM Logistic Алексей Мисаилов, там отрасли столкнулись с дефицитом транспортных средств из-за отсутствия водителей. Так что предложения на рынке будут потихоньку снижаться, что спровоцирует подорожание самых разных видов продукции.

"Тарифы на перевозку грузов уже начали идти вверх в связи с началом сезона и повышением стоимости запасных частей. Дальнейший спрос не будет поддерживаться предложением, что приведет к росту цен на логистику в целом", — сказал Мисаилов.

Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию во время обращения к народу. По его словам, в армию начнут призывать военных из запаса, которые имеют боевой опыт и особые специальности. Сначала им устроят подготовку, а затем отправят на войну в Украину.

28 сентября СМИ писали, что Путин не отказался от своих планов захватить Одессу и Харьков после объявления частичной мобилизации в РФ. Однако журналисты считают, что 300 тыс. необученных призывников вряд ли изменят ситуацию на фронте.

Тем временем огромные траты на войну с Украиной спровоцируют гигантский дефицит государственного бюджета России в ближайшие годы. Как пишет The Insider, еще в этом году Кремль планирует забрать из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 3,2 трлн рублей (около $55,5 млрд по официальному курсу ЦБ РФ), чтобы покрыть дефицит бюджета. При этом пополнять резервы, а не тратить их, в Кремле планируют не раньше 2025 года.