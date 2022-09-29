Прогрес під загрозою: мобілізація може знищити добробут росіян

Деякі російські регіони вже відчули на собі негативний ефект від мобілізації.

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Мобілізація в Росії негативно позначиться на постачанні в країну цілої низки необхідних для життя росіян товарів: від телефонів і телевізорів до прального порошка. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Пошук нових дефіцитних кандидатів на позиції мобілізованих співробітників вимагатиме великих фінансових витрат, що в конкуренції із середнім і великим бізнесом буде практично неможливо здійснити", — поскаржився журналістам комерційний директор SOTA Logistic Кирило Латинський.

Він наголосив і на серйозній проблемі для невеликих транспортних компаній у контексті мобілізації: такий бізнес не в змозі раціонально відреагувати на зовнішні загрози через недостатню кількість власних коштів. Тому дефіцит може торкнутися складних для постачання і декларування товарних груп: телевізори, смартфони, ноутбуки, різні добрива, ефірні олії та інші.

Деякі російські регіони вже відчули на собі негативний ефект від мобілізації. Як розповів директор із розвитку бізнесу FM Logistic Олексій Мисаїлов, там галузі зіткнулися з дефіцитом транспортних засобів через відсутність водіїв. Тож пропозиції на ринку будуть потихеньку знижуватися, що спровокує подорожчання найрізноманітніших видів продукції.

"Тарифи на перевезення вантажів уже почали йти вгору у зв'язку з початком сезону та підвищенням вартості запасних частин. Подальший попит не підтримуватиметься пропозицією, що призведе до зростання цін на логістику загалом", — сказав Мисаїлов.

Нагадаємо, 21 вересня президент Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію під час звернення до народу. За його словами, в армію почнуть призивати військових із запасу, які мають бойовий досвід та особливі спеціальності. Спочатку їм влаштують підготовку, а потім відправлять на війну в Україну.

28 вересня ЗМІ писали, що Путін не відмовився від своїх планів захопити Одесу та Харків після оголошення часткової мобілізації в РФ. Проте журналісти вважають, що 300 тис. ненавчених призовників навряд чи змінять ситуацію на фронті.

Тим часом величезні витрати на війну з Україною спровокують гігантський дефіцит державного бюджету Росії найближчими роками. Як пише The Insider, ще в цьому році Кремль планує забрати з Фонду національного добробуту (ФНД) 3,2 трлн рублів (приблизно $55,5 млрд за офіційним курсом ЦБ РФ), щоб покрити дефіцит бюджету. При цьому поповнювати резерви, а не витрачати їх, у Кремлі планують не раніше 2025 року.