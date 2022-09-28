Путін після мобілізації в РФ планує захопити Одесу та Харків, – Bloomberg

У Кремлі не відмовилися від своїх планів щодо анексії інших українських територій. Проте журналісти вважають, що 300 тисяч ненавчених призовників навряд чи змінять ситуацію на полі бою.

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Росія після оголошеної мобілізації може поновити свої спроби захоплення інших українських регіонів, враховуючи Харків та Одесу. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на близькі до Кремля джерела.

Співрозмовники видання зазначають, що попри провал російської армії на фронті Володимир Путін не відмовляється від своєї мети анексувати більше регіонів України. Унаслідок це залишить від України лише частину довоєнної території, кажуть вони.

"Російські чиновники впевнені, що їхні війська зможуть завести Україну в глухий кут і домогтися якогось врегулювання, яке підтвердить принаймні деякі з їхніх досягнень", — уточнюють журналісти.

Проте 300 тисяч ненавчених призовників, яких Кремль уже кидає на війну в Україні, навряд чи зможуть переламати ситуацію на фронті. Однак, як стверджують військові аналітики, їх буде достатньо, щоб стримувати просування української армії.

Паралельно з цим Україна обіцяє продовжити контрнаступ і повернути всі території, захоплені країною-агресором.

Партнери України заявляють, що не перестануть підтримувати українців у їхній боротьбі, незважаючи на ядерні загрози та газовий шантаж Кремля.

Водночас, Київ закликає своїх союзників збільшити кількість озброєння в межах військової допомоги, враховуючи танки, ракети більшої дальності та бойову авіацію. Однак США та Європа поки що обережні щодо розширення видів зброї, яка постачається Україні.

Як сказав військовослужбовець ЗСУ та журналіст Кирило Сазонов у своїй колонці, Росія готується до удару по Києву та Волині. У Білорусі вже розпочалася підготовка до цього, стверджує експерт.

Раніше Telegram-канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що на території Білорусі проводиться комплекс заходів щодо перевірки залізничної інфраструктури країни для можливого прийому військових ешелонів із Росії.