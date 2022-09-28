Росія готується до удару по Києву та Волині. У Білорусі розпочалася підготовка

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Ну, що, шановне панство? Чекаємо на новий захід із боку Білорусі. Просте рівняння з трьох компонентів. Перший — пройшли переговори Путіна з Лукашенком. Багато гучних слів, але нічого сенсаційного вголос не говорили. Значить, не хочуть афішувати. Але я не вірю, що вони зустрічалися просто тому, що скучили. Виходить, була причина. Другий — після зустрічі у Білорусі розпочалися серйозні процеси на залізниці. Масштабні ремонти розвантажувальних платформ, під'їздів до них, підготовка маневрових локомотивів і розробка нового графіка руху для організації коридорів для військових складів. Третій — тотальна мобілізація у Росії. Не часткова — гребуть, кого зловлять. Армія РБ чи то не хоче воювати, чи то без шансів на успіх.

Висновок очевидний. Натовп мобілізованих посилять технікою, яка є, і відправлять в РБ. Навскидь ударних напрямків буде два. Перший — на Волинь з перспективою перерізати основні комунікації, по яких іде військова допомога із Заходу. Другий, звісно, удар по Києву.

Взяти який не просто ідея-фікс Путіна, а і єдиний варіант примусу української влади до переговорів на умовах Росії. У принципі, в РБ вже є резерв бронетехніки, вертольотів і самохідних вогнеметів. Почнуть, звичайно, з масованого ракетного удару по місцях дислокації ЗСУ та транспортних вузлів.

Все досить очевидно та легко простежується. Ну, попереджений, отже, озброєний. ЗСУ в курсі цих рухів і Генштаб напевно має козирі в рукаві. Зустрінемо, як треба. Але дехто, бачить Бог, поспішив із поверненням у Київ та область. Нічого ще не скінчилося. На жаль, так виглядає правда. З іншого боку, у житті Герасима теж можливі сюрпризи. Шукав Му-му, а зустрів собаку Баскервілів.

Якщо ж заглибиться у те, що відбувається у Білорусі, то скажу таке. Модернізація залізниці та вантажно-розвантажувальної інфраструктури в РБ справді розпочалася. Ба більше, проводять усі роботи не місцеві, а підрядники з РФ. Це для розуміння перший факт. Чого б раптом росіяни так переймалися білоруською інфраструктурою?

Друге — модернізацію російські фахівці проводять і в інфраструктурі двох аеропортів. Зябрівка та Лунинець. Усі підряди та проєктна документація розраховані на повний комплекс робіт протягом двох місяців. Тобто завершити хочуть до грудня. Що логічно — по замерзлих болотах рухатися техніці набагато легше, а по теплу можуть загрузнути.

Третє — щодо харчів. Гостей потрібно годувати на території Білорусі й потім сухпай щонайменше на три дні. Це армія, вона всюди армія з усією її бюрократією. Ніхто не бігає у магазин за продуктами, все має бути централізоване та заздалегідь сплановане. Так ось, у відомостях прогодування відрядженого контингенту ще місяць тому було 36 тисяч ротів. Потім 38. Потім 41 тисяча. Знаєте, скільки сьогодні за продуктовими відомостями відрядженого контингенту? 170 тисяч людей. Тобто вони повинні прогодувати не важливо чим і за чий рахунок 170 тисяч чужих солдат. Це що, навчання будуть? Очевидно, що ні. В принципі, розумному достатньо, додати мені нічого.

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