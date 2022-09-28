Россия готовится к удару по Киеву и Волыни. В Беларуси началась подготовка

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Ну, что, шановне панство? Ждем нового захода со стороны Беларуси. Простое уравнение из трех оставляющих. Первое – прошли переговоры Путина с Лукашенко. Много громких слов, но ничего сенсационного вслух не говорили. Значит, не хотят афишировать. Но я не верю, что они встречались просто потому, что соскучились. Значит, была причина. Второе – после встречи в Беларуси начались серьезные процессы на железной дороге. Масштабные ремонты разгрузочных платформ, подъездов к ним, подготовка маневровых локомотивов и разработка нового графика движения для организации коридоров для военных составов. Третье – тотальная мобилизация в России. Не частичная – гребут, кого поймают. Армия РБ то ли не хочет воевать, то ли без шансов на успех.

Вывод очевиден. Толпу мобилизованных усилят техникой, какая есть, и отправят в РБ. Навскидку ударных направлений будет два. Первый – на Волынь с перспективой перерезать основные коммуникации, по которым идет военная помощь с Запада. Второе, естественно, удар по Киеву.

Взять который не просто идея-фикс Путина, но и единственный вариант принуждения украинской власти к переговорам на условиях России. В принципе, в РБ уже есть резерв бронетехники, вертолетов и самоходных огнеметов. Начнут, естественно, с массированного ракетного удара по местам дислокации ЗСУ и транспортным узлам.

Все достаточно очевидно и прослеживается легко. Ну, предупрежден, значит, вооружен. ЗСУ в курсе этих движений и у Генштаба наверняка есть козыри в рукаве. Встретим, как положено. Но кое-кто, видит Бог, поспешил с возвращением в Киев и область. Ничего еще не закончилось. Увы, но так выглядит правда. С другой стороны, в жизни Герасима тоже возможны сюрпризы. Искал Му-му, а встретил собаку Баскервилей.

Если же углубится в то, что происходит в Беларуси, то скажу следующее. Модернизация железной дороги и погрузочно-разгрузочной инфраструктуры в РБ действительно началась. Более того, проводят все работы не местные, а подрядчики из РФ. Это для понимания первый факт. Чего бы вдруг россияне так озаботились белорусской инфраструктурой?

Второе – модернизацию российские специалисты проводят и в инфраструктуре двух аэропортов. Зябровка и Лунинец. Все подряды и проектная документация рассчитаны на полный комплекс работ в течение двух месяцев. То есть завершить хотят к декабрю. Что логично – по замерзшим болотам двигаться технике гораздо легче, а по теплу могут увязнуть.

Третье – по харчам. Гостей нужно кормить на территории Беларуси и потом сухпай минимум на три дня. Это армия, она везде армия со всей ее бюрократией. Никто не бегает в магазин за продуктами, все должно быть централизовано и заранее спланировано. Так вот, в ведомостях прокорма прикомандированного контингента еще месяц назад было 36 тысяч ртов. Потом 38. Потом 41 тысяча. Знаете, сколько сегодня по продуктовым ведомостям прикомандированного контингента? 170 тысяч человек. То есть они должны прокормить не важно чем и за чей счет 170 тысяч чужих солдат. Это что, учения будут? Очевидно, что нет. В принципе, умному достаточно, добавить мне нечего.

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