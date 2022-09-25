После России. План США и Украины на случай проигрыша Путина

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Один из вариантов событий — ее распад. О нем говорят многие, но что значит этот тренд? Он лежит в ящике стола как рабочий вариант. Иначе об этом не говорили бы в Конгрессе, такую ​​тему не затронул бы генерал Ходжес.

Распад будет не только по этническому признаку, но и по экономическим составляющим. Чем дольше война, тем сильнее влияние санкций — и тот, кто первым выйдет из состава России, получит больше прибыли. Обнуление.

Возьмем, например, "Крайний Север". Это Архангельск, Карелия и т. д. Они тянутся в Скандинавию как по причине схожести природы, так и самостоятельно, тянутся к другому образу жизни, чем сейчас.

Что получат? Они спокойно смогут поставлять энергоресурсы в Европу. Будут иметь уровень жизни гораздо выше, чем сейчас.

Разумеется, распад не будет носить мирный характер. Нас ждет кровавый и беспощадный процесс, где будут и условно левые реакционеры, и условно правые. И все это посыпано зеками из ЧВК.

Логично, что из-за этого появятся потоки беженцев. А куда? Сама география показывает, что большинство уйдет в Украину.

Нужны ли эти беженцы украинцам? По-моему, не все. Но люди, которые находились в тылу врага, помогая ВСУ – эти нужны. Они уже заслужили право на гражданство Украины. А вот с остальными нам придется что-то делать, не нарушая конвенции.

Ведь в глубине государственных недр тоже не спят. Там примерно подсчитали количество беженцев – минимум 3 млн человек. Это колоссальные цифры. С этим нужно что-то делать. Впускать их — то же, что добровольно разрешить этнические конфликты и внутреннюю нестабильность.

Единственным верным вариантом будет опыт турецких коллег. Создание буферной зоны на пограничной территории. Ведь Анкара полезла в Сирию не только из-за геополитических целей: далеко не последнюю роль играл вопрос беженцев. Их в Турции набралось более миллиона человек.

А на территории, подконтрольной Турции, у Сирии есть все. Филиалы университетов. Там ходит лира, излагают турецкую и оттоманскую версию истории. И, в принципе, уровень жизни сносный. Есть куда расти, зато в это вкладываются.

Что-то похожее мы можем сделать и в нашем случае. Зона безопасности на 80-150 км вглубь России. Во-первых, это не только наши этнические территории, но и важный агропромышленный регион. Этих земель с головой хватит как для фильтрации, так и для обустройства беженцев под контролем Киева.

Там будет ходить гривна, будет преподаваться украинская и польско-украинская версия истории. А агропромышленный комплекс позволит не только дать людям работу, но и прокормить регионы, а также снизить дотационную нагрузку.

Для читающих это может все выглядеть фантастически. Частично с ними соглашусь. Но у каждой власти на разные ситуации должны быть разные варианты действий. И это — одна из них.

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