Торпеда под "Северный поток-2". Притормозит ли новая власть в Германии российский газопровод

Создание новой коалиционной власти в Германии можно назвать фактической победой британского влияния и дипломатии.

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Да, конечно, канцлером стал Олаф Шольц, социал-демократ. Однако зеленые взяли два самых главных для них министерства, это министерство энергетики и министерство иностранных дел. Оба министерства достались партийным лидерам – Анналене Бербок – МИД, Роберту Габоеку – Минэнерго.

А дальше самое интересное. Во-первых, еще перед выборами ХДС атаковала Бербок за ее иностранное образование, а училась она не где угодно, а в Лондонской школе экономики и в Британском институте международного права. В ХДС отмечали, что это может быть определенным залогом нелояльности в будущем для Германии.

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Но посмотрим еще на то, кто именно был избран государственными секретарями этих министерств от парламента, эта должность аналогична заместителю министра. Итак, начнем с МИД:

Агнешка Бруггер, этническая полька, являющаяся депутатом Бундестага с 2009-го года. Она одна из немногих немецких политиков, выступающих за строительство Бундесвера (сейчас его состояние если коротко, никакое) и неоднократно выступала за закрытие Северного Потока-2. И именно она настаивала на выдаче мандата Бундестага для операции Бундесвера в Украине в 2014-м году.

Франциска Брантнер – училась в США в Колумбийском униврситете, преподавала в Британии в Оксфорде. Также критик Северного Потока-2 и прошлого курса внешней политики Германии, даже настроена на переосмысление отношений с Варшавой, потому что считает, что прошлое правительство пренебрегало этими вопросами.

Омид Нурипур – член "Атлантического моста", негосударственной организации в задачи которой входит продвижение политики атлантизма и улучшение отношений ФРГ с США и Британией. Является сторонником Украины в Бундестаге, и во время коалиционных переговоров отмечал изменение политики в отношении России.

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А теперь — относительно Минэнерго. Здесь речь пойдет о двух чиновницах сразу — Ингрид Нестле и Катарине Дроге. Первая работала в Кембридже несколько лет, а вторая – член парламентской группы Германия-Британия. Первая, кстати, неоднократно отстааивала энергетическую независимость Берлина.

Вообще фактически все перечисленные лица критиковали энергетическую политику Германии эпохи Меркель, и персонально Северный поток-2, всегда подчеркивая, что его нужно закрыть.

Ситуация сейчас фактически такова, что британцы могут открывать шампанское.

Если "зеленым" хоть как-то удастся приостановить или ограничить использование упомянутого газопровода, это не только ударит по промышленности Германии, но и окончательно на значительный срок позволит Парижу взять пальму первенства в Европейском союзе.

Сам же новый глава Минэнерго Роберт Габоек является последовательным критиком не только Северного потока-2, но и в целом энергетической модели Германии. Заданная цель к 2030 году иметь 80% генерации из возобновляемых источников, с его точки зрения слишком амбициозна, и в то же время угрожает для немецкой промышленности, которая зависит от поставки нефти и газа из России.

Да, конечно есть норвежский газ, и достраивается окончательно Балтийская труба, равно как и продолжается линия Одесса-Броды до польского Адамово. Реализация подобных планов фактически исключает Россию с рынка и позволяет тому же Азербайджану выйти на рынок ЕС, сделав рынок рынком, а не монопольной лужайкой Москвы.

При этом следует понимать, что большинство месторождений на Каспии принадлежит английским компаниям, практически Европа сможет покупать английскую нефть.

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