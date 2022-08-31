Как учат солдат ВСУ в Великобритании. История бойца, который прошел подготовку

"Мой товарищ недавно вернулся с учений в Британии, которые проходил как мобилизованный военнослужащий. Он написал краткий отчет по этому курсу молодого бойца. Текст приведен без изменений, фото предоставлено им же". Мнение.

Многие не понимают, какой смысл в подготовке солдат ВСУ в Великобритании. Еще когда эту программу только озвучили, был шквал критики, начиная от того, что это нецелесообразно и дорого, заканчивая тем, что у нас могут лучше.

Центры подготовки раскинуты по всей Англии, разные подразделения ВСУ проходили обучение в разных подразделениях армии, флота и королевских ВВС Великобритании. Лично я проходил курс молодого бойца, программа которого для британцев составляет 6 месяцев. Для нас ее сжали до 3 недель. Она включала маневры в составе отделения, навыки оборудования позиций, маскировки, патрулирования, обращения с оружием, стрельбы и изучения законов и обычаев войны.

[ + – ] Украинские военные во время учений в Великобритании [ + – ] ВСУ отрабатывают использование оружия во время учений в Великобритании [ + – ] Учебная стрельба ВСУ во время учений в Великобритании [ + – ] Первая медицинская помощь на войне [ + – ] Британские инструкторы наблюдают за учениями ВСУ в Великобритании

Солдаты ВСУ в Великобритании: прибытие в лагерь и инструкторы

Прибыли самолетом на военную авиабазу, оттуда на автобусах — в учебный центр. Учебный центр — это три десятка одно- и двухэтажных домов для теоретической части и проживания личного состава, все обучение проходит в поле на практике.

Инструкторский состав выше любых похвал, начиная от их отношения к нам и заканчивая их умениями и навыками.

Основное вот что: они нас не учили. Они отмечали это постоянно: "Мы лишь инструктируем и надеемся, что эти навыки пригодятся вам".

Кроме этого они интересовались спецификой боевых действий в Украине, много внимания уделяли тем из нас, кто имел боевой опыт, и вносили коррективы в свою программу. К нам не было никакого пренебрежительного отношения, я и представить не мог, насколько они нам сочувствуют и поддерживают.

Программа подготовки: курс молодого бойца

Программа подготовки — это сжатый в три недели шестимесячный курс молодого бойца с коррективами наших украинских кураторов и британских инструкторов. Разные подразделения украинцев обучались у разных подразделений британцев, так что за всех однозначно я сказать не могу. Начинали с азов — техники безопасного обращения с оружием, стойки, движения. Затем перешли к маневрам в двойках, четверках и так до отделения.

[ + – ] Обучение бойцов ВСУ в Великобритании: британские инструкторы делятся опытом

Учили тактической медицине, как выбирать место для полевого лагеря, как патрулировать, как вести бой в лесу и в поле, затем перешли в город, были стрельбы. Тренировки в полях и в городе были с холостыми патронами. На территории лагеря была спортплощадка с инвентарем на любой вкус. С гражданскими я не общался, но все британцы единодушно поддерживают Украину, а некоторые становятся с нами бок о бок.

Сами по себе они открыты и просты, любят низкий юмор и крепкий армейский мат. Иногда ведут себя, как дети: порванные между ног брюки на тренировках приводят их в восторг, переходящий в истерику. В засадах могут демонстративно перднуть, демаскировав целое отделение рекрутов.

Между собой общаются весьма открыто, неформальная обстановка у них действительно неформальна. Однако в их умениях сомнений ни у кого нет, силы и выносливости в каждом на троих, у некоторых за плечами не одна боевая командировка в Афганистан.

Подготовка солдат ВСУ в Великобритании: личные впечатления

Многие не понимают возможности, предоставленной им этой программой. Это шанс, который выпадает не каждому, потому что кто-то учился на собственном горьком опыте и на собственной крови. Это честь, это возможность получить подготовку без ракетных обстрелов, а для тех, у кого она уже есть, это возможность поделиться своим опытом и получить чужой. Некоторые и после трех недель этого не поняли, но это их проблемы. Обучение мобилизованных за границей — это возможность предоставить им максимальные гарантии безопасности.

[ + – ] Снаряжение солдата ВСУ, который прошел курс молодого бойца в Великобритании

Лично для нашей армии в условиях мирного времени нужно перенять организацию службы, принципы комплектации, уделять больше внимания боевой подготовке и меньше строевой, рабочкам. Следует предоставить командирам нижнего и среднего звена больше свободы для инициативы, больше внимания уделять подготовке сержантского состава, переложив на офицеров всю бумажную и организационную работу.

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Необходимо изучать современные условия ведения войны на своем и чужом опыте, а не на уставах 1970-х годов и не кровью своих солдат. Офицер, который был старшим инструктором, выполнял всю работу на уровне со своими солдатами и нами, когда он вел взвод. Он брал на себя такой же вес, оружие и средства индивидуальной защиты. Он отмечал, что должен быть со своими людьми, потому что если они не будут ему доверять, они не станут рисковать, проявлять инициативу. Если он будет чужд им, они будут чужды ему.

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