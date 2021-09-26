Решающий день для Германии. Кто победит на выборах в бундестаг и заменит Ангелу Меркель

Сегодня большой день в Германии. Первые результаты голосования будут уже нынешним вечером, а итоговые — завтра в 6 утра.

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Надо сказать, что они впервые за долгое время будут максимально интригующими, неопределенными и напряженными.

Уход канцлера Ангелы Меркель на пенсию после 16 лет правления создает огромный вакуум политического лидерства, который пока что заполнить некому.

Рейтинги основных партий показывают, что однозначного фаворита выборов на сегодня нет, а немецкое общество расколото по вопросам социально-экономического развития, налоговой политики, "зеленой трансформации" и будущего Евросоюза.

Кто побеждает на выборах в Германии

Согласно последним рейтингам (по состоянию на пятницу 24 сентября), в Бундестаг проходят 6 политических партий.

1. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 25,2%

2. Партийный блок ХДС \ ХСС — 22,4%

3. Союз 90 \ Зеленые — 15,9%

4. Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,1%

5. Альтернатива для Германии (АдГ) — 10,6%

6. Левая партия — 6,2%

По сравнению с выборами 2017 года, выросли только "зеленые" на целых 7,5%, социал-демократы на 4,7% и свободные демократы на 0,4%. АдГ и левые просели на 2% и 3%, и ХДС \ ХСС потеряли целых 10,5%.

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Политические программы партий-фаворитов

ХДС \ ХСС. Их лидер — ставленник партийного истеблишмента Армин Лашет.

Они выступают за продолжение прежнего политического и экономического курса с некоторыми "модными" нововведениями: против радикального повышения налогов, за ускоренное внедрение цифровых технологий, за завершение "зеленой энергетической трансформации" к 2045 году, за поддержку крупного бизнеса, за ужесточение миграционной политики, за увеличение числа военнослужащих и сотрудников полиции, за продолжение партнерства с США против России и Китая, но при точечном сотрудничестве с Пекином и Москвой, и за аккуратное развитие собственной политики ЕС в области внешней политики и безопасности.

Социал-демократическая партия Германии. Их лидер — министр финансов Олаф Шольц.

Они являются главными оппонентами партийного блока Меркель, и выступают за поддержку малых предприятий, за повышение налогов, за завершение "зеленой трансформации" к 2045 году, за увеличение расходов на НАТО до 2%, за партнерство с США, но за расширенное сотрудничество с Россией, в том числе в вопросах безопасности, а также за развитие более автономной Европы в области безопасности, обороны и внешней политики.

[ + – ] Немецкие социал-демократы во главе с Олафом Шольцем являются главными оппонентами партийного блока Меркель.

"Союз 90 \ Зеленые". Их лидер — Анналена Бербок.

Они выступают за радикальное повышение "зеленых налогов" и увеличение налоговой нагрузки для богатых и крупный бизнес, за завершение "зеленой трансформации" уже к 2035 году, за стимулирование производства электрокаров, за прямое регулирование соцсетей "во имя свободы интернета от ненависти", за продвижение равноправия и феминизма, против сотрудничества с РФ и Китаем и за партнерство с США.

Свободная демократическая партия. Их лидер — Кристиан Линднер.

Они выступают в поддержку бизнеса, за максимальное свободное развитие предпринимательства, против внедрения системы цифрового управления и распознавания лиц, за точечное сотрудничество с Россией.

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"Альтернатива для Германии". Их лидеры Алиса Вайдель и Тино Чрупалла.

Их программа зиждется на старых лозунгах: ужесточение миграционной политики, борьба с радикальным исламизмом, поддержание традиционных ценностей в противовес "гендерным политикам", выход из Парижского климатического соглашения, уменьшение сотрудничества с США, партнерство с Россией, отмена жестких карантинных ограничений, введение "прямой демократии" и возвращение к национальной валюте.

Левая партия. Их лидеры — Жанин Висслер и Дитмар Барш.

Они строят свою программу на антивоенных и антиамериканских лозунгах с упором на внешнюю политику: за закрытие американских военных баз, за вывоз их ядерного оружия, за выход из НАТО, за прекращение экспорта вооружений, за тесный союз с левыми правительствами Латинской Америки, Китаем и с Россией.

Кроме того, левые поддерживают идеи развития демократического социализма в противовес капитализму, за радикальное повышение налогов на богатых и крупный бизнес, за создание кооперативов для децентрализации экономики и за усиление антимонопольного законодательства.

Политическая система в ФРГ стала сложнее и разнообразнее, а электорат — более фрагментированным. На волне антивоенных протестов в 1980-е годы появились "зеленые", популярность которых резко выросла в последние 10 лет в связи с обострением "климатической повестки".

Крах ГДР в 1990 году и незавершенная до конца реинтеграция двух частей Германии оставила после себя множество сторонников демократического социализма в противовес капитализму.

"Миграционный кризис" 2014-2015 годов и кризис мультикультурализма и либеральной глобализации вернул в большую политическую повестку праворадикалов и усилили право-консервативные фракции внутри правящих элит.

Короче говоря, в немецкой политике стало меньше постоянства и рутины, и больше динамики и запроса на "новое" и "иное".

Пандемия COVID-19 привела к росту этического компонента во взаимоотношениях власти и общества. У людей появился запрос на борьбу с социальной несправедливостью, экономическим неравенством, даже в ущерб индивидуальным свободам и правам.

Государство стало играть более заметную роль в жизни общества, и для многих людей это выход из ситуации, это постоянный комфорт под опекой центральных властей. Несогласные же уходят в радикализм "зеленой перестройки" или "правого национализма".

Внешняя политика не играет на этих выборах сколь-нибудь значимой роли. Большую часть немцев она не интересует. Большинство партий выступают либо за ограниченное, либо за расширенное сотрудничество с Россией, и за то, чтобы не втягиваться в конфронтацию с Китаем вместе с США.

Отдельные партии открыто критикуют Штаты и поддерживают идею "автономизации" политики ЕС от США, которую продвигали в последние 5 лет Германия и Франция.

Сейчас абсолютно неясно, как будет формироваться коалиция. Впервые за десятилетия, существует реальная интрига относительно того, кто будет канцлером.

Такая ситуация проистекает из тех мировых тенденций, в которые попала Германия за последние 20 лет, и которые, частично, и привели к завершению эпохи Ангелы Меркель.

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Пять сценариев возможных коалиций после выборов в ФРГ

Сценарий 1. Опять "большая коалиция" правоцентристов ХДС \ ХСС и левоцентристов СДПГ. Но это только в случае, если и те и другие наберут достаточно голосов для коалиции на двоих, а это вряд ли.

Сценарии 2 и 3. Опять альянс между ХДС \ ХСС и СДПГ + "прицепом" кто-то третий, либо "зеленые" (усиление левой повестки), либо СвДП (усиление умеренно правой повестки).

Сценарий 4. "Светофор" — СДПГ + свободные демократы + "зеленые", но тут проблема — разногласия между последними двумя.

Сценарий 5. Красно-зелено-красная коалиция — СДПГ + Левая партия + "зеленые", но этот вариант многим кажется слишком радикальным из-за своей левизны.

Каждый из этих сценариев сталкивается с проблемами разногласий между партиями и по сути зависит от их способности договориться. Уходящая на пенсию Ангела Меркель делала это виртуозно. Смогут ли новые лидеры? Вот это будет интрига.

Из всех сценариев наиболее устойчивыми по количеству голосов будут №2 и №3. Наименее вероятными считают №1 и №5, наиболее реалистичный — №4, если социал-демократы вытянут переговоры.

Однако надо помнить, что до 25%-30% немцев до сих пор не определились с выбором, и будут принимать решение уже на участках, так что все эти прогнозы пока предварительные.

По сути, главная интрига выборов сводится всего к парочке широких вопросов:

1. Насколько влево пойдет крен немецкой политики?

2. Насколько сильное центристское и умеренное лидерство породит новая коалиция?

3. Насколько сильными останутся проавтономистские европоцентричные тенденции во внешней политике?

Что изменится во внешней политике ФРГ после выборов?

только крайне правые и крайне левые выступают против США и Евросоюза и за тесные связи с Россией;

остальные партии придерживаются умеренной позиции: сохранить связи с США, развивать сотрудничество с РФ, избегать втягивания в конфликт с Китаем и постепенно стремиться к "автономизации" ЕС от США в области внешней политики, обороны и безопасности.

Украине от выборов в Германии ждать многого не стоит. Политика ФРГ не изменится, особенно по вопросу Донбасса и России, там большинство партий за сохранение связей с РФ и избежание конфронтации. По "Северному потоку-2" тоже есть консенсус, даже несмотря на публичную риторику отдельных кандидатов.

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