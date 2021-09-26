Вирішальний день для Німеччини. Хто переможе на виборах до бундестагу і замінить Ангелу Меркель

Сьогодні великий день у Німеччині. Перші результати голосування будуть вже нинішнім вечором, а підсумкові — завтра о 6 ранку.

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Треба сказати, що вони вперше за довгий час будуть максимально інтригуючими, невизначеними і напруженими.

Відхід канцлера Ангели Меркель на пенсію після 16 років правління створює величезний вакуум політичного лідерства, який поки що заповнити нікому.

Рейтинги основних партій показують, що однозначного фаворита виборів на сьогодні немає, а німецьке суспільство розколоте з питань соціально-економічного розвитку, податкової політики, "зеленої трансформації" і майбутнього Євросоюзу.

Хто перемагає на виборах у Німеччині

Згідно з останніми рейтингами (станом на п'ятницю 24 вересня), в Бундестаг проходять 6 політичних партій.

1. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) — 25,2%

2. Партійний блок ХДС \ ХСС — 22,4%

3. Союз 90 \ Зелені — 15,9%

4. Вільна демократична партія (ВДП) — 11,1%

5. Альтернатива для Німеччини (АдН) — 10,6%

6. Ліва партія — 6,2%

Порівняно з виборами 2017 року, виросли тільки "зелені" на цілих 7,5%, соціал-демократи на 4,7% і вільні демократи на 0,4%. АдН і ліві просіли на 2% і 3%, і ХДС \ ХСС втратили цілих 10,5%.

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Політичні програми партій-фаворитів

ХДС \ ХСС. Їхній лідер — ставленик партійного істеблішменту Армін Лашет.

Вони виступають за продовження колишнього політичного і економічного курсу з деякими "модними" нововведеннями: проти радикального підвищення податків, за прискорене впровадження цифрових технологій, за завершення "зеленої енергетичної трансформації" до 2045 року, за підтримку великого бізнесу, за посилення міграційної політики, за збільшення числа військовослужбовців і співробітників поліції, за продовження партнерства з США проти Росії і Китаю, але при точковій співпраці з Пекіном і Москвою, і за акуратний розвиток власної політики ЄС у сфері зовнішньої політики і безпеки.

Соціал-демократична партія Німеччини. Їхній лідер — міністр фінансів Олаф Шольц.

Вони є головними опонентами партійного блоку Меркель, і виступають за підтримку малих підприємств, за підвищення податків, за завершення "зеленої трансформації" до 2045 року, за збільшення витрат на НАТО до 2%, за партнерство з США, але за розширене співробітництво з Росією, зокрема у питаннях безпеки, а також за розвиток автономнішої Європи у сфері безпеки, оборони і зовнішньої політики.

[ + – ] Німецькі соціал-демократи на чолі з Олафом Шольцем є головними опонентами партійного блоку Меркель.

"Союз 90 \ Зелені". Їхній лідер — Анналена Бербок.

Вони виступають за радикальне підвищення "зелених податків" і збільшення податкового навантаження для багатих і великий бізнес, за завершення "зеленої трансформації" вже до 2035 року, за стимулювання виробництва електрокарів, за пряме регулювання соцмереж "в ім'я свободи інтернету від ненависті", за просування рівноправності та фемінізму, проти співпраці з РФ і Китаєм і за партнерство з США.

Вільна демократична партія. Їхній лідер — Крістіан Лінднер.

Вони виступають на підтримку бізнесу, за максимальний вільний розвиток підприємництва, проти впровадження системи цифрового управління і розпізнавання осіб, за точкове співробітництво з Росією.

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"Альтернатива для Німеччини". Їх лідери Аліса Вайдель і Тіно Чрупалла.

Їх програма базується на старих гаслах: посилення міграційної політики, боротьба з радикальним ісламізмом, підтримка традиційних цінностей на противагу "гендерним політикам", вихід з Паризької кліматичної угоди, зменшення співробітництва з США, партнерство з Росією, скасування жорстких карантинних обмежень, запровадження "прямої демократії" і повернення до національної валюти.

Ліва партія. Їхні лідери — Жанін Вісслер і Дітмар Барш.

Вони будують свою програму на антивоєнних і антиамериканських гаслах з упором на зовнішню політику: за закриття американських військових баз, за вивезення їх ядерної зброї, за вихід з НАТО, за припинення експорту озброєнь, за тісний союз з лівими урядами Латинської Америки, Китаєм і з Росією.

Крім того, ліві підтримують ідеї розвитку демократичного соціалізму на противагу капіталізму, за радикальне підвищення податків на багатих і великий бізнес, за створення кооперативів для децентралізації економіки і за посилення антимонопольного законодавства.

Політична система в ФРН стала складнішою і різноманітнішою, а електорат — фрагментованішим. На хвилі антивоєнних протестів у 1980-і роки з'явилися "зелені", популярність яких різко зросла в останні 10 років через загострення "кліматичного порядку".

Крах НДР у 1990 році і незавершена до кінця реінтеграція двох частин Німеччини залишила після себе безліч прихильників демократичного соціалізму на противагу капіталізму.

"Міграційна криза" 2014-2015 років і криза мультикультуралізму і ліберальної глобалізації повернула у велику політичну повістку праворадикалів і посилила право-консервативні фракції всередині правлячих еліт.

Коротко кажучи, в німецькій політиці стало менше сталості і рутини, і більше динаміки і запиту на "нове" і "інше".

Пандемія COVID-19 призвела до зростання етичного компонента у взаєминах влади і суспільства. У людей з'явився запит на боротьбу з соціальною несправедливістю, економічною нерівністю, навіть на шкоду індивідуальним свободам і правам.

Держава стала грати помітнішу роль у житті суспільства, і для багатьох людей це вихід із ситуації, це постійний комфорт під опікою центральної влади. Незгодні ж йдуть в радикалізм "зеленої перебудови" або "правого націоналізму".

Зовнішня політика не грає на цих виборах будь-якої значної ролі. Більшу частину німців вона не цікавить. Більшість партій виступають або за обмежене, або за розширене співробітництво з Росією, і за те, щоб не втягуватися в конфронтацію з Китаєм разом з США.

Окремі партії відкрито критикують Штати і підтримують ідею "автономізації" політики ЄС від США, яку просували останні 5 років Німеччина і Франція.

Зараз абсолютно неясно, як буде формуватися коаліція. Вперше за десятиліття, існує реальна інтрига щодо того, хто буде канцлером.

Така ситуація виникає з тих світових тенденцій, в які потрапила Німеччина за останні 20 років, і які, частково, привели до завершення епохи Ангели Меркель.

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П'ять сценаріїв можливих коаліцій після виборів у ФРН

Сценарій 1. Знову "велика коаліція" правоцентристів ХДС \ ХСС і лівоцентристів СДПН. Але це тільки у разі, якщо і ті, і інші наберуть достатньо голосів для коаліції на двох, а це навряд.

Сценарії 2 і 3. Знову альянс між ХДС \ ХСС і СДПН + "причепом" хтось третій, або "зелені" (посилення лівої порядку), або ВДП (посилення помірно правого порядку).

Сценарій 4. "Світлофор" — СДПН + вільні демократи + "зелені", але тут проблема — розбіжності між останніми двома.

Сценарій 5. Червоно-зелено-червона коаліція — СДПН + Ліва партія + "зелені", але цей варіант багатьом здається занадто радикальним через свою лівизну.

Кожен з цих сценаріїв стикається з проблемами розбіжностей між партіями і по суті залежить від їх здатності домовитися. Ангела Меркель, яка іде на пенсію, робила це віртуозно. Чи зможуть нові лідери? Ось це буде інтрига.

З усіх сценаріїв найбільш стійкими за кількістю голосів будуть №2 і №3. Найменш імовірними вважають №1 і №5, найбільш реалістичний — №4, якщо соціал-демократи витягнуть переговори.

Однак треба пам'ятати, що до 25% -30% німців досі не визначилися з вибором, і прийматимуть рішення вже на дільницях, так що всі ці прогнози поки попередні.

По суті, головна інтрига виборів зводиться всього до парочки широких питань:

1. Наскільки ліворуч піде крен німецької політики?

2. Наскільки сильне центристське і помірне лідерство породить нову коаліцію?

3. Наскільки сильними залишаться проавтономістські европоцентричні тенденції у зовнішній політиці?

Що зміниться у зовнішній політиці ФРН після виборів?

тільки крайні праві і крайні ліві виступають проти США і Євросоюзу і за тісні зв'язки з Росією;

Решта всіх партій дотримуються поміркованої позиції: зберегти зв'язки зі США, розвивати співпрацю з РФ, уникати втягування у конфлікт з Китаєм і поступово прагнути до "автономізації" ЄС від США у сфері зовнішньої політики, оборони і безпеки.

Україні від виборів у Німеччині чекати багато чого не варто. Політика ФРН не зміниться, особливо з питання Донбасу і Росії, там більшість партій за збереження зв'язків з РФ і уникнення конфронтації. По "Північному потоку-2" теж є консенсус, навіть незважаючи на публічну риторику окремих кандидатів.

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