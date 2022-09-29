За час мобілізації вже призвали в армію 100 тисяч росіян, — Генштаб ЗСУ (відео)

За даними генерала Громова, мобілізованих без підготовки кидають у бій: на фронт вони потрапляють менш ніж через тиждень після призову.

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У Росії вже призвано в армію понад 100 тис. із заявлених мобілізаційним планом 300 тис. осіб, повідомив під час брифінгу в Military Media Center заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Він вважає, що чисельність мобілізованих буде значно більшою.

"Мобілізація почалася не 21 вересня, коли її оголосив [президент РФ Володимир] Путін, — сказав Громов. — Про це свідчить інформація від понад 20 військовослужбовців, які намагалися чинити опір нашим військам у Харківській області. Ця група мобілізованих, яка потрапила в наш полон, була призвана 9 вересня. Менш ніж за тиждень — 13 та 15 вересня — вони вже були відправлені на територію України. Попередня підготовка та складання підрозділу не проводились".

[ + – ] Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов

За словами генерала Громова, серед полонених, які воювали у складі мотострілецьких і танкових підрозділів, є представники облікових спеціальностей військово-морського флоту, ракетних військ стратегічного призначення, підрозділів протиракетної оборони та медичного забезпечення, зокрема стоматолог.

Якість військової техніки, яку російські окупанти масово перекидають в Україну, теж кульгає, вона часто потребує ремонту. Олексій Громов навів приклад: у складі 98-ї повітрянодесантної дивізії, яку російське командування кинуло в Херсонську область, діяв танковий підрозділ, озброєний танками Т-80.

"Частина танків не заводилася, а ті, що заводилися, — не стріляли", — констатував Громов.

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У той же час, у Генштабі не заперечують нового витоку ескалації ситуації, оскільки мобілізація у Росії триває.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що на окупованих територіях Донецької і Луганської областей росіяни мобілізували майже все чоловіче населення.

Нагадаємо, у Росії стає дедалі більше регіонів, де люди протестують проти мобілізації. 29 вересня до них приєдналася Тива — батьківщина міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Там на протест вийшли кілька десятків жінок.

Цікаво, що мобілізація вдаряє не лише по чоловіках призовного віку, а й по всіх інших росіянах. Деякі російські регіони відчули негативний економічний ефект від неї. Багато галузей зіткнулися з дефіцитом транспортних засобів через відсутність водіїв, що неминуче призведе до зростання цін на різні товари.