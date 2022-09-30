РФ предпримет попытку эскалации в войне, но ВСУ готовы, – Данилов

По мнению секретаря СНБО, Россия будет пытаться причинять Украине максимальный урон, поэтому они попытаются активизироваться на линии фронта.

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская армия готова к попыткам РФ пойти на эскалацию на фронте. Об этом он заявил в эфире единого телемарафона, передает "Лига.Новости".

По словам Данилова, в России будут пытаться причинять Украине максимальный урон, для этого они попробуют активизировать попытки пойти на эскалацию в боевых действиях.

"Мы верим в наши вооруженные силы, мы понимаем, что происходит на фронте. Наши войска готовы к любому развитию событий", — заявил Данилов.

Он также добавил, что сегодня прошла Ставка верховного главнокомандующего. Командование понимает, что происходит, и чего ожидать от мобилизации в РФ. При этом Данилов выразил уверенностЬ, что в РФ женщины могут стоять в авангарде протестов. Сейчас протестное движение набирает обороты на Кавказе. Женщины понимают, что их мужей и детей отправляют в Украину, где их уничтожат.

"Наши войска готовы к любому развитию событий. Мы считаем, что в ближайшее время может быть попытка эскалации со стороны РФ, – с учетом того, что у них происходит мобилизация, понимаем, что происходит. Но мы готовы и понимаем, как будет развиваться ситуация, и что ждет РФ", – резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, по данным CNN, из РФ уже выехало свыше 200 тысяч человек опасаясь призыва. Это количество больше, чем количество задействованных солдат для вторжения в Украину в феврале.

Ранее Данилов пригрозил жестким ответом в случае агрессии со стороны Беларуси. Президент Лукашенко не должен решиться на войну против Украины.