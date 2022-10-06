Без хлеба, но с клопами: мобилизованные в РФ жалуются на условия в бараках, – СМИ

Родственники новобранцев из Уфы и Челябинска рассказали журналистам об ужасных условиях для солдат. Призывникам выдали автоматы, но не учат ими пользоваться.

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Мобилизованные россияне из Уфы и Челябинска мерзнут, голодают и спят в верхней одежде на матрасах с клопами. Об этом пишет российское оппозиционное издание "Верстка" со ссылкой на родственников призывников.

Двадцатилетний Семен из Челябинска отслужил срочную службу связистом и демобилизовался в июне этого года. В сентябре после объявления частичной мобилизации ему пришла повестка. Как рассказывает его тетя Тамара Плотникова, россиянин сразу решил ехать на войну в Украину.

Семья солдата потратила около 40 тыс. рублей [12 тыс. грн], чтобы собрать его на войну. На эти деньги ему купили термобелье, наколенники, налокотники, балаклаву, туристический коврик, сиденье и кнопочный телефон. С собой Семен также взял форму, берцы, рюкзак и спальный мешок, которые у него уже были до этого.

Парня отправили в учебный центр в Елани, который уже стал скандально известным в РФ. За одну неделю там умерло трое призывников.

Как оказалось, центр переполнен, спальных мест там не осталось, еды для солдат нет вообще. За два дня мобилизованным не выдали ни одного сухпайка.

"Даже по куску хлеба не выдали. Это в голове не укладывается", –– рассказала Плотникова.

Через два дня новобранцев без обучения перебросили в оккупированную Луганскую область.

[ + – ] Условия содержания мобилизованных в РФ.

Мобилизованные дерутся между собой

Мобилизованного мужа Марии Ташбаевой из Уфы распределили в Саратовскую область. По ее словам, там солдаты спят в верхней одежде на матрасах, спальников никому не выдали. Душа и горячей воды в части нет. Из-за плохих условий здесь царит напряженная атмосфера, пишет издание. Призывники ругаются и дерутся между собой.

Еще один новобранец из Уфу Айрат Федотов, оказавшийся в Саратовской области, но в другой воинской части, рассказал, что спит на грязном матрасе, усыпанном клопами. В бараке, где он живет, нет туалета, поэтому приходится ходить в соседний.

Все женщины, с которыми поговорили журналисты, критикуют организацию обучения солдат. По их словам, мужчинам выдали автоматы, но даже не учат ими пользоваться.

Напомним, СтратКом ВСУ рассказывал, что мобилизованным в РФ выдают портянки вместо носков. Официально в армии РФ отказались от портянок еще в 2013 году, однако на складе находится еще около 1 млн единиц.