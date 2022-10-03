Мобилизация в РФ: в одном из учебных центров погибло уже трое мобилизованных, – росСМИ

В учебном центре Елань зафиксированы случаи суицида, сердечного приступа, а также смерть из-за передозировки алкоголем.

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В поселке Порошино, что в Свердловской области РФ погибло трое мобилизованных в учебном центре Елань Минобороны. Об этом сообщает "ЕАН".

Источник издания сообщил, что в учебном центре Министерства обороны России в Порошино погибло уже трое мобилизованных. Причины смерти мобилизованных на войну против Украины:

один умер от сердечного приступа

второй совершил суицид

третий умер из-за передозировки алкоголем

Журналисты также обратились к депутата Госдумы Максиму Иванову, который находится на связи с командованием Еланского учебного центра. Он подтвердил все три случая смерти, при этом уточнив, что третий мобилизованный умер сразу после того как его отправили домой. У него был цирроз печени.

Также сообщалось, что в учебном центре Елань ввели сухой закон. Мобилизованные постоянно злоупотребляли алкоголем. В поселке Порошино перестали продавать алкоголь. Причиной послужила массовая драка, которую устроили мобилизованные. К ситуации привлекали замкомандующим округом.

Напомним, в РФ пропали 1,5 млн комплектов военной формы, которая предназначалась для мобилизованных.

Ранее мэр Мелитополя сообщал, что ВС РФ начали принудительную мобилизацию в оккупированной части Запорожской области.