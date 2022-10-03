Мобілізація в РФ: в одному з навчальних центрів загинуло вже троє мобілізованих, – росЗМІ

У навчальному центрі Єлань зафіксовано випадки суїциду, серцевого нападу, а також смерть через передозування алкоголем.

Related video

У селищі Порошино, що у Свердловській області РФ загинуло троє мобілізованих у навчальному центрі Єлань Міноборони. Про це повідомляє "ЄАН".

Джерело видання повідомило, що у навчальному центрі Міністерства оборони Росії в Порошино загинуло вже троє мобілізованих. Причини смерті мобілізованих на війну проти України:

один помер від серцевого нападу

другий вчинив суїцид

третій помер через передозування алкоголем

Журналісти також звернулися до депутата Держдуми Максима Іванова, який перебуває на зв'язку із командуванням Єланського навчального центру. Він підтвердив усі три випадки смерті, уточнивши, що третій мобілізований помер відразу після того, як його відправили додому. Він мав цироз печінки.

Також повідомлялося, що у навчальному центрі Єлань ввели сухий закон. Мобілізовані постійно зловживали алкоголем. У селищі Порошино перестали продавати алкоголь. Причиною стала масова бійка, яку влаштували мобілізовані. До ситуації залучали замкомандувача округом.

Нагадаємо, в РФ зникли 1,5 млн. комплектів військової форми, яка призначалася для мобілізованих.

Раніше мер Мелітополя повідомляв, що ЗС РФ розпочали примусову мобілізацію в окупованій частині Запорізької області.