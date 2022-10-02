"Випарувалися": в Росії зникли 1,5 млн комплектів військової форми

Спорядження, яке не дорахували, призначалося для мобілізованих росіян. А залишки комплектів повинні були зберігатися на випадок другої хвилі мобілізації.

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У Забайкаллі з початком мобілізації, про яку оголосив президент РФ Володимир Путін, не дорахувалися 1,5 млн комплектів військової форми. Про це повідомив генерал-лейтенант та депутат Держдуми Андрій Гурулєв у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, півтора мільйона комплектів зникли з пунктів прийому особового складу.

"У нас сьогодні проблеми то з формою, то ще з чимось. Воно все було, воно кудись випарувалося? Це ніхто ніде ніяк нічим не може пояснити", — написав Гурулєв.

Депутат Держдуми вважає, що підготовляти пункти прийому особового складу до нової хвилі мобілізації потрібно вже зараз. Для цього їх потрібно укомплектувати всім необхідним. Зокрема й військовою формою.

А відповідати за нестачу має генерал Дмитро Булгаков. Зауважимо, що наприкінці вересня Булгакова звільнили з посади заступника міністра оборони РФ.

Нагадаємо, мобілізованим тувинцям пообіцяли борошно, картоплю та голову барана. Влада одного з найбідніших регіонів Росії також пообіцяла одноразово виплатити по 5 тисяч рублів на кожну дитину в сім'ї, яку торкнулася мобілізація.

Фокус також писав про те, що міністр оборони України Олексій Резніков засумнівався у придатності російської ядерної зброї. Він зазначив, що ядерне озброєння в Росії дуже старе і під час запуску може вибухнути на місці.