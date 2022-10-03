ВС РФ начали принудительную мобилизацию в Запорожской области, — мэр Мелитополя (видео)

Россияне, по словам Ивана Федорова, хватают мужчин прямо на улице и не обращают внимание на их возраст.

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В оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области россияне начали принудительную мобилизацию среди местного населения. Об этом предупредил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, после старта принудительной мобилизации россияне начали хватать мужчин прямо на улицах.

Военно-гражданская администрация, как отмечает Федоров, владеет информацией о нескольких случаях, когда оккупанты просят приезхать местных в комендатуры для "уточнения данных", после чего их задерживают на несколько дней.

"Кого-то сразу отпускают, но сейчас уже началась мобилизация во временно оккупированном Мелитопольском районе", — продолжил Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

Мэр Мелитополя утверждает, что оккупантов во время принудительного призыва в ряды ВС РФ не останавливает даже тот факт, что у местных мужчин украинские паспорта.

"Людей просто хватают на улицах. Россияне подходят к мужчинам разного возраста и разной физической подготовки… Есть еще вторая вытекающая проблема после того, как оккупанты начали формировать вражеские войска за счет наших мужчин. Проблема — это эвакуация. Наши граждане пытаются выехать с оккупированной территории и сегодня мы вернулись к тысячным очередям на Васильевке (КПП — ред.). Сегодня утром 4 тысячи наших людей стоят в Васильевке, но враг не выпускает людей", — добавил Федоров, комментируя ситуацию в оккупированном Мелитопольском районе.

[ + – ] ВС РФ проводят принудительную мобилизацию в Запорожской области

Стоит отметить, что принудительную мобилизацию россияне планируют также провести в Мариуполе. По словам советника мэра Петра Андрющенко, оккупанты с 10 октября начнут призывать местных граждан в ряды ВС РФ. О старте принудительной мобилизации в Мариуполе также свидетельствует тот факт, что захватчики уже решают вопрос о брони для сотрудников скорой помощи.

Военная разведка Украины, в свою очередь, сообщала, что россияне на оккупированном Донбассе мобилизовали в ряды ВС РФ почти всех мужчин.