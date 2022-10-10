Хуже было только в 90-е: после обстрелов Украины рухнула Мосбиржа

Обвалился и индекс РТС: он снизился на 13% и составил 909,26 пункта.

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После массированного обстрела Украины 10 октября 2022 года в России ниже максимума мая 2008 года рухнул индекс Мосбиржи. Об этом утром свидетельствовали данные сайта биржи.

Так, индекс Мосбиржи упал до отметки 1780,39 пункта, то есть откатился на позиции 14-летней давности. По данным издания Интерфакс, в самом начале торгов индекс снизился сразу на 11,9%, а акции с наибольшей стабильностью упали на Мосбирже примерно на 26,4%.

[ + – ] Индекс Мосбиржи упал до отметки 1780,39 пункта

Обвалился и индекс РТС: он снизился на 13% и составил 909,26 пункта.

Как писал Фокус, предыдущий обвал на бирже произошел после того, как глава Кремля Владимир Путин объявил о мобилизации и проведении референдумов на оккупированной российскими войсками части Украины.

Ранее также сообщалось, что Путин обвинил Украину в терроризме и пригрозил "жесткими ответами". По словам президента РФ, киевские спецслужбы подорвали Крымский мост, совершили несколько терактов на Курской АЭС и намеревались повредить газопровод "Турецкий поток".

Тем временем в Киеве и области после массированных ракетных обстрелов утром 10 октября, заявили об аварийных отключениях света из-за ударов по энергетической инфраструктуре.