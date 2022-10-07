Газпром заборгував Нафтогазу $200 млн за транзит газу через Україну

Компанія готується до можливої зупинки Росією транзиту газу через Україну.

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Російський газовий монополіст "Газпром" заборгував українській компанії "Нафтогаз" майже 200 млн дол за транзит газу через територію України до Європи. Щомісяця сума боргу зростає, розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Це те, що не доплатили станом на вересень, але ця сума збільшується щомісяця", — розповів Юрій Вітренко.

Він також зазначив, що вимога щодо недоплати є першою, яка зафіксована в арбітражному проханні, а далі компанія працює над іншими вимогами. Компанія готується до можливої зупинки Росією транзиту газу через Україну, і це також може стати одним із предметів розгляду в арбітражі.

Нагадаємо, Національна акціонера компанія "Нафтогаз України" подала прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій російського "Газпрому". "Нафтогаз" хоче, щоб "Газпром" сплатив надану послугу з організації транспортування природного газу Україною.

Справа пов'язана з травневою зупинкою транзиту через точку входу "Збереження", коли ВДТСУ оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через ДВС "Сохрановка", оскільки, за даними ВДТСУ, неможливо здійснювати оперативно-технологічний контроль за компресорною станцією "Новопськ", яка виявилася у зоні окупації. Тоді Україна запропонувала перенести весь обсяг транзиту на точку входу "Суджа", проте "Газпром" не погодився із запропонованим варіантом.

Тотальна економія. Як житимуть українці без транзиту газу ГТС України

У новій статті Фокусу "Нульовий транзит. Чим загрожує зупинка транзиту російського газу Україною" експерти зазначають, що у разі зупинки транзиту в період опалювального сезону, а ймовірність нульового транзиту в листопаді-січні дуже висока, доведеться перейти на режим економії енергоресурсів, зокрема газу. Хоча у газових сховищах і накопичено достатній для зими обсяг природного газу.

"Раніше на початку літа Кабмін поставив завдання про накопичення в ПСГ 19,5 млрд куб, але воно було нездійсненне. По-перше, через сам сценарій — цифра закладалася із зазором на непередбачені обставини. Друге — ціна ресурсу. На "Нафтогаз" накладено спецзобов'язання щодо реалізації газу за фіксованою ціною і для населення, і для компаній. З урахуванням спецзобов'язань, у "Нафтогазу" недостатньо фінансових ресурсів для купівлі газу за кордоном. З цим пов'язані переговори влади про позики для закупівлі газу. Нещодавно було повідомлення про $500 млн від Великобританії на купівлю газу. Виходить, що ресурс, що закачується, це власний видобуток. Це газ, який видобуває сам НАК, та газ приватних компаній", — розповів керівник програм аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

Згідно з прогнозами експертів, до листопада обсяг газу в ПСГ може сягнути 14,5-15 млрд. кубометрів. Цього обсягу може вистачити на проходження опалювального сезону. Однак, лише за умови відсутності інших ризиків, серед яких згадана прем'єром Денисом Шмигалем серія атак агресора на критичну інфраструктуру України.

"Я не думаю, що питання газу у сховищах — найголовніший ризик, споживання сильно впало, вже закачали 14 млрд куб, до кінця жовтня пів мільярда ще закачаємо, запасів має вистачити. Основні ризики — у площині атак на інфраструктуру", — наголосив старший аналітик Dragon Capital Денис Саква.

В умовах зупинки транзиту українцям запропонують перейти на тотальну економію ресурсів.

"Якщо пауза в транзиті газу затягнеться на місяці, то у нас такого досвіду просто немає. Це точно означатиме тотальну економію газу. Як вона проходитиме, ніхто сьогодні не скаже. У такому режимі система не працювала, і плюс тиску в системі мало — накопиченого у сховищах газу 14,5 млрд. кубометрів мало в умовах, коли немає транзиту", — каже експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Як повідомлялося, російський газовий монополіст "Газпром" загрожує запровадити санкції проти української компанії "Нафтогаз".