Образилися за арбітраж: "Газпром" погрожує санкціями українському "Нафтогазу"

Усе через арбітражний розгляд, який ініціювала українська сторона.

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Російський газовий монополіст "Газпром" погрожує запровадити санкції проти української компанії "Нафтогаз". Про це повідомляє пресслужба "Газпрому".

Усе через арбітражний розгляд, який ініціювала українська сторона за несплату росіянами коштів за транспортування природного газу по території України.

Російська компанія, зокрема, заявляє, що:

вимоги "Нафтогазу" необґрунтовані;

дії української компанії — "недружній крок і продовження недобросовісної поведінки";

подальші спроби "Нафтогазу" домагатися розгляду спору в Міжнародному арбітражному суді при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі "можуть призвести до того, що російські органи державної влади матимуть всі підстави для запровадження проти компанії санкційного режиму та внесення до санкційного переліку осіб".

"На практиці це означає, що "Газпром" не виконуватиме перед санкційними особами зобов'язання щодо вчинених угод. Включно зі здійсненням фінансових операцій", — заявили росіяни.

Що відбувається між "Нафтогазом" і "Газпромом"?

"Нафтогаз" хоче, щоб "Газпром" сплатив надану послугу з організації транспортування природного газу по Україні. Російська компанія не виплатила гроші вчасно та в повному обсязі, стверджують у "Нафтогазі".

"Ми змусимо "Газпром" заплатити. "Нафтогаз" оцінює можливість заяви додаткових вимог. Ми використовуємо наш досвід перемог над "Газпромом" в арбітражі", — заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Нафтогаз", за словами Юрія Вітренка, був переможцем у всіх важливих битвах із "Газпромом", але війна все ще триває.

"Тепер нам потрібно не тільки виграти війну проти Газпрому, а й перемогти Росію в її загарбницькій війні проти України. І хоча арбітраж — це завжди складний і тривалий процес, я вірю, що "Нафтогаз" повторить успіх Стокгольму-2019", — підсумував він.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" ще в травні натякав на арбітраж із "Газпромом". Російська компанія, виходячи з умови контракту, вирішує, чи подавати газ для транзиту по Україні, чи ні. "Газпром" зобов'язаний платити навіть якщо не подає газ.

"Газпром" на початку 2022 року скоротив транзит газу через Україну. Тоді монополіст ще мав надію, що газопровід "Північний потік-2" запустять.