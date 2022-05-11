Можемо повторити: "Нафтогаз" погрожує "Газпрому" арбітражем

Російський монополіст має право вирішувати, чи подавати газ для транзиту через Україну. Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко стверджує, що платити доведеться все одно через умови контракту.

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НАК "Нафтогаз України" очікує від російського монополіста "Газпрому" оплату за транзит газу незалежно від його подання. Про це написав у Facebook голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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Він нагадав про підписану у 2019 році транзитну угоду з главою "Газпрому" Олексієм Міллером, умови якої відображені у формулі "качай або плати".

"Тож чи подавати газ для транзиту — це право "Газпрому" вирішувати. А ось платити, навіть якщо не подаєш газ, — це борг за контрактом", — наголосив Вітренко.

[ + – ] Глава "Нафтогазу" натякнув, що якщо гроші від "Газпрому" не прийдуть, буде новий арбітраж

Глава "Нафтогазу" натякнув, що якщо не буде оплати, то це матиме вигляд "нового арбітражу".

"Можемо повторити?" — запитав він російських колег.

Зазначимо, що "Нафтогаз" 10 травня повідомив "Газпрому" про те, що Україна не відповідатиме за транзит газу через тимчасово окуповані Росією території. Вітренко оцінив цю кількість приблизно на 1/3 загального обсягу транзиту.

"Газпром" може перемістити цей обсяг в іншу точки приєднання до України", — заявляв глава "Нафтогазу".

Нагадаємо, що Україна припинила транзит російського газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка" Луганської області через бойові дії. Частину потужностей вирішили перемістити в пункт прийому "Суджа", підконтрольного Україні.

"Газпром" на початку 2022 року скорочував транзит газу через Україну, сподіваючись запустити газопровід "Північний потік-2".

Після повномасштабного вторгнення в Україну РФ змогла продати нафти, газу й інших енергоносіїв на 63 млрд євро.