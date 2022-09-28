Обиделись за арбитраж: "Газпром" угрожает санкциями украинскому "Нафтогазу"

Все из-за арбитражного разбирательства, которое инициировала украинская сторона.

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Российский газовый монополист "Газпром" угрожает ввести санкции против украинской компании "Нафтогаз". Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".

Все из-за арбитражного разбирательства, которое инициировала украинская сторона за неуплату россиянами средств за транспортировку природного газа по территории Украины.

Российская компания, в частности, заявляет, что:

требования "Нафтогаза" необоснованы

действия украинской компании" — недружественный шаг и продолжение недобросовестного поведения";

дальнейшие попытки "Нафтогаза" добиваться рассмотрения спора в Международном арбитражном суде при Международной торгово-промышленной палате в Париже "могут привести к тому, что у российских органов государственной власти будут иметь все основания для введения в отношении компании санкционного режима и включения в санкционный перечень лиц".

"На практике это означает, что "Газпрома" не будет исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам. Включая осуществление финансовых операций", – заявили россияне.

Что происходит между "Нафтогазом" и "Газпромом"?

"Нафтогаз" хочет, чтобы "Газпром" оплатил предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по Украине. Российская компания не выплатила деньги вовремя и в полном объеме, утверждают в "Нафтогазе".

"Мы заставим "Газпром" заплатить. "Нафтогаз" оценивает возможность заявления дополнительных требований. Мы используем наш опыт побед над "Газпромом" в арбитраже", – заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Нафтогаз", по словам Юрия Витренко, был победителем во всех важных битвах с "Газпромом", но война все еще продолжается.

"Теперь нам нужно не только выиграть войну против Газпрома, но и победить Россию в ее захватнической войне против Украины. И хотя арбитраж – это всегда сложный и длительный процесс, я верю, что "Нафтогаз" повторит успех Стокгольма-2019", – заключил он.

Напомним, что "Нафтогаз" еще в мае намекал на арбитраж с "Газпромом". Российская компания, исходя из условия контракта, решает, подавать ли газ для транзита по Украине, или нет. "Газпром" обязан платить, даже если не подает газ.

"Газпром" в начале 2022 года сократил транзит газа через Украину. Тогда у монополиста еще была надежда, что газопровод "Северный поток-2" запустят.