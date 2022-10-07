Газпром задолжал Нафтогазу $200 млн за транзит газа через Украину

Компания готовится к возможной остановке Россией транзита газа через Украину.

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Российский газовый монополист "Газпром" должен украинской компании "Нафтогаз" почти 200 млн долл за транзит газа через территорию Украины в Европу. Ежемесячно сумма долга растет, рассказал в интервью "Интерфакс-Украина" глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Это то, что не доплатили по состоянию на сентябрь, но эта сумма увеличивается ежемесячно", — рассказал Юрий Витренко.

Он также отметил, что требование по недоплате является первым, которое зафиксировано в арбитражном прошении, а дальше компания работает над другими требованиями. Компания готовится к возможной остановке Россией транзита газа через Украину, и это также может стать одним из предметов рассмотрения в арбитраже.

Напомним, Национальная акционера компания "Нафтогаз Украины" подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) по действиям российского "Газпрома". "Нафтогаз" хочет, чтобы "Газпром" оплатил предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по Украине.

Дело связано с майской остановкой транзита через точку входа "Сохрановка", когда ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС "Сохрановка", поскольку, по данным ОГТСУ, невозможно осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков", которая оказалась в зоне оккупации. Тогда Украина предложила перенести весь объем транзита на точку входа "Суджа", однако "Газпром" не согласился с предложенным вариантом.

Тотальная экономия. Как будут жить украинцы без транзита газа по ГТС Украины

В новой статье Фокуса "Нулевой транзит. Чем грозит остановка транзита российского газа по Украине" эксперты отмечают, что в случае остановки транзита в период отопительного сезона, а вероятность нулевого транзита в ноябре-январе очень высокая, придется перейти на режим экономии энергоресурсов, в частности, газа. Хотя в газовых хранилищах и накоплен достаточный для зимы объем природного газа.

"Ранее в начале лета Кабмин поставил задачу о накоплении в ПХГ 19,5 млрд куб, но она была невыполнима. Во-первых, из-за самого сценария – цифра закладывалась с зазором на непредусмотренные обстоятельства. Второе – цена ресурса, на "Нафтогаз" наложены спецобязательства по реализации газа по фиксированной цене и для населения, и для компаний. С учетом спецобязательств, у "Нафтогаза" недостаточно финансовых ресурсов для покупки газа за рубежом. С этим связаны переговоры властей о займах для закупки газа. Недавно было сообщение о $500 млн от Великобритании на покупку газа. Получается, что ресурс, что закачивается, это собственная добыча. Это газ, который добывает сам НАК, и газ частных компаний", — рассказал руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

Согласно прогнозам экспертов, до ноября объем газа в ПХГ может достигнуть 14,5-15 млрд. кубометров. Этого объема может хватить на прохождение отопительного сезона. Однако лишь при условии отсутствия иных рисков, среди которых упомянутая премьером Денисом Шмыгалем серия атак агрессора на критическую инфраструктуру Украины.

"Я не думаю, что вопрос газа в хранилищах — самый главный риск, потребление сильно упало, уже закачали 14 млрд куб, до конца октября пол миллиарда еще закачаем, запасов должно хватить. Основные риски — в плоскости атак на инфраструктуру", — подчеркнул старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.

В условиях остановки транзита украинцам будет предложено перейти на тотальную экономию ресурсов.

"Если пауза в транзите газа затянется на месяцы, то у нас такого опыта просто нет. Означать это точно будет тотальную экономию газа. Как она будет проходить, никто сегодня не скажет. В таком режиме система не работала, и плюс давления в системе мало – накопленного в хранилищах газа 14,5 млрд кубометров мало в условиях, когда нет транзита", — говорит эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Как сообщалось, российский газовый монополист "Газпром" угрожает ввести санкции против украинской компании "Нафтогаз".